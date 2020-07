Atalanta acecha al Inter tras consumar su octavo triunfo consecutivo, ante Cagliari

Inter protagonizó la sorpresa de la jornada 30 de la Serie A, luego de ser derrotado por el Bolonia, que remontó en sólo siete minutos, lo que resultó en una invitación para que el Atalanta acose el tercer sitio de la tabla general y el la escuadra de Bérgamo no la desaprovechó y venció al Cagliari 1-0.

Atalanta llegó a 63 puntos y se mantiene en el cuarto peldaño de la tabla general, a sólo un punto de alcanzar al Inter, que es tercero con 64, por lo que los neroazzurri no tiene margen de error para la siguientes fechas.

Ambos están prácticamente calificados para repetir en la siguiente edición de la Champions, sin embargo, el tercer puesto garantiza el acceso directo a la fase de grupos.

Atalanta vive un mejor momento respecto al Inter y respecto muchos otros equipos de la Serie A, pues suma ocho triunfos consecutivos y 10 sin conocer la derrota. Sólo dejó puntos en el empate de la jornada 22, ante el Genova. La última derrota fue en la jornada 20, contra el SPAL, el 20 de enero.

Cagliari fue un hueso duro de roer, especialmente en la zona baja, después de echar abajo sus opciones en el juego, tras la expulsión de Anndrea Carboni a los 27 minutos por doble amarilla, tras provocar un penal.

Luis Muriel fue el encargado de ejecutar la pena máxima de manera correcta para poner orden en el terreno de juego.

#CagliariCalcioAtalanta @Atalanta_BC take the lead against @CagliariCalcio | Luis Muriel (P) [27]@KodroMagazine

pic.twitter.com/EMCDoIPa7r

— Constantino Portilla (@cjportillaj) July 5, 2020