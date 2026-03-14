Lo que necesitas saber: El Atlético de Madrid jugará el miércoles 18 de marzo contra el Tottenham en la Champions League.

Obed Vargas fue titular en la victoria del Atlético de Madrid 1-0 sobre el Getafe. El mexicano jugó 74 minutos y salió de cambió en la parte final del juego por Marcos Llorente.

Los ‘Colchoneros’ llegaron a 57 puntos y se mantienen en el tercer lugar de la tabla general de LaLiga.

Parece que poco a poco Obed se ha ganando la confianza de Diego Simeone, pues antes de este partido, solo había entrado de cambio. Tal vez ahora estemos más cerca de verlo debutar en la Champions League, pues aunque ha sido convocado, aún no tiene minutos.

Fotografía @Atleti vía X

Así le fue a Obed Vargas en su primer partido titular

Vamos a los números, Obed Vargas fue titular con el Atlético de Madrid y jugó 74 minutos de juego. Lo ‘malo’ es que recibió una tarjeta amarilla por ‘juego peligroso’.

Aunque no todo fue malo, se rifó con tres recuperaciones, dos entradas y registró aproximadamente 34 pases efectivos, números muy buenos para ser su primera titularidad.

Sobre todo a tan pocos días de que Javier Aguirre publique su convocatoria para el juego contra Portugal en el Estadio Azteca. El ‘Vasco’ ya había dicho que tenía ganas de ver a Obed con México, así que seguro estará presente.

El juego estuvo prácticamente resuelto desde el minuto 8 tras el gol de Nahuel Molina. El Atlético solo tuvo que mantener el resultado y evitar un contragolpe, plan que resultó gracias a la estrategia del ‘Cholo’ y claro, de Obed Vargas, quien mantuvo el medio campo bajo control.

¿Cuándo es el siguiente partido del Atlético de Madrid?

Después de la victoria sobre el Getafe, el Atlético de Madrid ya está listo para jugarse el pase a la siguiente ronda de la Champions League frente al Tottenham el miércoles 18 de marzo. Ese podría ser el debut de Obed Vargas en la Champions, después de pasar varios minutos en el banquillo.