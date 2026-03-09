Lo que necesitas saber:

Cruzeiro se coronó como campeón tras la batalla campal

El partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro pasó a la historia como el juego con más tarjetas rojas en Brasil, con un total de 23 expulsados, tras una batalla campal en la que se involucraron jugadores suplentes, además de elementos del staff y cuerpo técnico.

Quiero ofrecer disculpas a los niños y jóvenes que estaban viendo. Estas cosas acaban siendo noticia en todo el mundo”, dijo al final del partido Hulk, jugador del Atlético, quien fue uno de los expulsados.

Everson, portero del Atlético Mineiro
23 expulsados en el Cruzeiro vs Atlético Mineiro

Cruzeiro y Atlético Mineiro tiene una de las rivalidades más mediáticas de América. Disputaron la final del Campeonato Mineiro y ya ha pasado a la historia por la cantidad de expulsiones. Cruzeiro terminó con 12 jugadores con tarjeta roja, de los cuales cuatro eran suplentes en ese momento. Atlético Mineiro sufrió 11 bajas, de las cuales seis eran jugadores de la banca.

Las expulsiones se dieron después de una pelea campal en tiempo agregado, cuando Cruzeiro ganaba el partido 1-0. El gol lo había marcado Kaio Jorge, quien en su festejo imitó a un gallo, la mascota del Atlético Mineiro, a los 60 minutos, pero antes el partido ya había tenido roces importantes y había sido detenido por conatos de bronca y reclamos al árbitro. 

Hulk, delantero del Atlético, aseguró que tuvo acercamientos con el árbitro central para divertirle que el juego se le estaba saliendo de las manos: “O tomas el control del juego, o se convertirá en un desastre”.

La campal entre Cruziero y Atlético Mineiro
La batalla campal sucedió en el tiempo agregado, cuando el delantero del Cruzeiro, Christian, golpeó el portero del Atlético, Everson, quien perdió la cabeza y agredió a su rival en repetidas ocasiones, incluso le clavó ambas rodillas sobre la frente. 

Esto provocó que algunos jugadores del Cruzeiro fueran a atacar al arquero y fue el inicio de la campal, en la que se involucraron elementos de ambas bancas. El control se restableció después de 10 minutos tras la intervención de la policía militar; el juego se dio por finalizado y Cruzeiro se quedó con el campeonato.

Varias de las agresiones fueron graves y serán acreedoras sanciones de más de un partido. 

Un día después de la final, circularon imágenes de futbolistas del Atlético Mineiro entrenando con visibles heridas en el rostro, sin embargo, estas imágenes son falsas.

¿Cuál es el partido con más expulsiones en la historia? 

A pesar de las dos decenas de expulsados, el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro no es el que más rojas haya registrado en la historia. 

El partido con más expulsiones en un partido de futbol es el Claypole vs Victoriano Arenas y sucedió en 2011, en la Primera División D de Argentina, con 36 jugadores expulsados.

Sergio Ramírez

