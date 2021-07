Busted! Filtran audios de Florentino Pérez en los que criticó duramente a Raúl e Iker Casillas

Florentino Pérez no sólo es uno de los mejores presidentes en la historia del Real Madrid, pues su gestión ha dejado un sinnúmero de títulos, pero también es un personaje que se ha visto envuelto en diferentes polémicas -la Superliga, por ejemplo- y actualmente, unos audios filtrados por el diario El Confidencial.

Estos audios, de los que hacemos mención, datan de 2006, año en que se daba su salida como presidente del Real Madrid en su primera etapa y en ellos soltó duras críticas en contra de 2 leyendas del club como Raúl González e Iker Casillas.

“No es portero para el Real Madrid. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl, las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas“, fueron declaraciones de Florentino filtradas en audios.

Pero ahí no terminó la cosa, pues los audios siguen y siguen, aunque no dejarán bien parado a Raúl en lo que resta de las declaraciones: “Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado para su propio beneficio“.

“Mira, yo me he ido entre otras cosas por él. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores para que digan: ‘Es que es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval“, agregó sobre el mítico delantero del club merengue.

Audios filtrados en 2008 sobre Iker Casillas

Raúl, como ya sabemos no fue el único blanco de su crítica, pues Iker Casillas no se salvó de los duros comentarios de su ex presidente en el Real Madrid. Audios, que de acuerdo a El Confidencial son de 2008, sólo un año antes de que regresara a presidir el conjunto merengue.

“Ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna… Vamos, es muy corto“, fueron las palabras de Florentino Pérez sobre el portero que en ese momento defendía el arco del Real Madrid.

“Es como un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil. Yo tengo una muy buena relación con él. La gente se cree que a mí me cae gordo. Lo que pasa es que yo creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí es el número uno seguro. Tiene unas condiciones espectaculares a pesar de que le falten unos poquitos centímetros“, agregó Florentino sobre Casillas.

Lo bueno es que dice Florentino que tiene buena relación con Iker Casillas, no queremos imaginar que habría dicho si le tuviera mala leche. Tanto Casillas como Raúl González están dentro del club actualmente, Iker como embajador y el ex delantero como entrenador el Castilla, así que las reuniones tras estos audios serán más que interesantes.

Florentino Pérez y el Real Madrid responden

Florentino Pérez se quiso defender de los audios filtrados y menciona que estas frases que mencionó se deben de matizar y poner en contexto. Además, culpa a José Antonio Abellán, que lleva varios años, según el comunicado del presidente del Real Madrid, tratando de vender esos audios.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga“, fue la defensa del presidente del Real Madrid.

Ante todo este vendaval de problemas que le vienen encima a Florentino Pérez, el presidente menciona que ya ha dejado todo el tema en mano de sus abogados, los cuales se encuentran estudiando las posibles acciones que tomará.