Pascal Ferré, la primera persona que conoce al ganador del Balón de Oro cada año

Muchos, muchísimos futbolistas, afirman cada vez que pueden que lo más importante son los logros colectivos, y que lo individual pasa a segundo plano, sin embargo, ninguno es inmune a la seducción del Balón de Oro, el premio individual más anhelado en el mundo del futbol.

Mientras nosotros esperamos ansiosos el momento en el que se destapa el sobre que contiene el nombre del ganador, al menos una decena de personas ya conoce de antemano al dueño del Balón de Oro, entre ellos el propio futbolista ganador, pero obviamente hay alguien quien conoce antes que nadie al ganador, y esa persona es Pascal Ferré. Si quieres compartir un secreto con alguien que te garantice que no se lo contará a nadie, él es la persona. 😝

Desde 2015, Ferré se desempeña como editor en jefe de la revista France Football, la encargada de entregar el Balón de Oro cada año y por lo tanto es el responsable de todo el proceso, desde elegir con su grupo de trabajo a los 30 futbolistas varoniles y las 20 femeniles hasta el momento de hacer las llamadas telefónicas al ganador y la ganadora.

¿Cómo es el proceso para elegir al ganador del Balón de Oro?

Pascal Ferré es una de las 10 personas encargadas de debatir la lista de candidatos y candidatas y una vez que quedan definidas las dos listas, éstas son distribuidas a los 170 periodistas de todo el mundo, que eligen a cinco jugadores, a quienes reparten calificaciones de diferente valoración, de modo que el primero recibe una puntuación más alta y el quinto tiene la más baja.

Ferré fue cuestionado por el New York Times sobre el sistema que utilizan para mandar las listas y recibir las votaciones, sin embargo, ese es uno de los grandes secretos que guarda France Football, para evitar que su mayor secreto sea filtrado antes de tiempo. “La identidad del ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No hay un equivalente en el resto del deporte”, indicó al diario estadounidense.

Una vez que que llegan las listas con los respectivos votos, Ferré conoce quién es el ganador del Balón de Oro y lo comparte sólo con una personas, su asistente personal. “Imagina que sufro un accidente. Todavía tendría que haber un Balón de Oro”.

El momento de revelar al ganador

El secreto se guarda por varios días hasta que llega el momento de comunicarse con los ganadores vía telefónica. En 2018 el ganador del Balón de Oro fue Luka Modric, y el periodista de France Football reveló que el croata lloró de la emoción.

Sin embargo, antes de la ceremonia de premiación suele recibir muchas llamadas por parte de representantes de los jugadores nominados, ejecutivos de clubes y hasta de los propios futbolistas, quienes buscan saber antes que nadie la identidad del ganador.

“Les digo que no puedo compartir el nombre porque los ganadores todavía no lo saben y no sería correcto que no fueran los primeros en enterarse”, dice.

Para la edición 2021, las encuestas indican que Messi volverá a ganar el Balón de Oro, después de conquistar la Copa América con la Selección de Argentina, así como el pase al Mundial, aunque con el PSG su adaptación no ha sido tan brillante, sin embargo, a estas alturas sólo Pascal Ferré, su asistente y el ganador y la ganadora del Balón de Oro (además de su entorno) son lo únicos que saben cómo terminará la ceremonia… mientras, nosotros debemos esperar.