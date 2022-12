No cabe duda de que André-Pierre Gignac es uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX. Ser o no aficionado de Tigres no es impedimento para reconocerlo, es por ello que la preocupación por su estado de salud se desató luego del momento que vivió en la Copa por México.

Foto: MexSport

Gignac fue llevado al hospital tras el partido entre Tigres y Santos

Tigres enfrentó a Santos en la última jornada del mini torneo de preparación para el arranque del Clausura 2023. Y aunque ninguno de los dos equipos logró llegar a la gran final, eso quedó del lado.

Gignac terminó el partido en mal estado luego de recibir un balonazo en la nuca en los últimos minutos. De inicio no parecía ser grave, pero el francés se tiró lentamente al césped y se reporta que incluso vomitó mientras saliá caminando del campo acompañado del cuerpo médico.

Foto: MexSport

Ya en la banca dijo sentirse mareado y de nuevo con ganas de vomitar. Al final Gignac fue trasladado al hospital.

“Se fue a hacer unos estudios por precaución, fue un balonazo y sentía ganas de vomitar en el banco. Nos preocupó a todos, pero dicen que son síntomas normales, se fue a hacer estudios para ver qué sale. El doctor tiene muchas expectativas de que no sea nada, nada más un susto“, Aseguró Diego Cocca, DT de Tigres, según palabras retomadas por Marca Claro

Foto: MexSport

La jugada del balonazo en la nuca

Te dejamos a continuación un par de videos del momento en que Gignac recibe el balonazo por el que terminó en el hospital.

Preocupante el estado de salud del gran André Pierre Gignac , ? esperemos que no sea grave …. pic.twitter.com/nZSIcNGaOn December 28, 2022

TENSIÓN Y PREOCUPACIÓN POR GIGNAC



Así fue el golpe sufrido por 'Dedé', y todo lo acontecido tras ello, y al final, la información de Diego Cocca al respecto. pic.twitter.com/UW3SVEU0Hv — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon) December 28, 2022

Hasta el momento, ni Gignac ni Tigres han compartido algún informe oficial sobre su salud tras el impacto en la nuca. Esperemos que no sea nada grave.