¿Por qué es tan importante para el Barcelona ganar la Copa del Rey?

Barcelona se instaló en la Final de la Copa del Rey después de vencer dramáticamente al Sevilla, en el Camp Nou, por lo que está cerca de consumar el primero y tal vez el único objetivo de la temporada en la era de Ronald Koeman, quien ha construido de a poco al Barça de las remontadas.

Tras el fracaso de en la pasada Champions League, tras la goleada 8-2 ante el Bayern Munich, comenzó una reestructuración que empezó en el banquillo, con la salida de Quique Setién y la llegada de Koeman, pero esa reestructuración quedó incompleta y cobró la cabeza del presidente Josep Maria Bartomeu, quien renunció al puesto.

Se sabía que los cambios en el banquillo, en el plantel y en la directiva iban a golpear en lo deportivo al Barcelona, incapaz de ser tomando en cuenta al inicio de la temporada como parte de los favoritos a la Champions y que en La Liga el favorito era el Real Madrid.

La Supercopa de España y la Copa del Rey fueron los torneos en los que el Barcelona puso la mira, pero el camino se despejó en la Copa tras las eliminaciones del Real Madrid y Atlético.

Supercopa de España, el primer fracaso de Koeman

El primer reto importante del Barça en la era Koeman fue la Supercopa de España, en la cual el equipo catalán superó la ronda de las Semifinales a la Real Sociedad en tanda de penales y en la final cayó frente al Athletic de Bilbao, que remontó en tiempos extra.

El del Barcelona no fue el único fracaso en el cuadrangular, pues el Real Madrid se quedó en las Semifinales, pese a que era el favorito como ganador del torneo de Liga. El Barça no gana esta competencia desde el años 2018.

La Liga depende del Atlético de Madrid

Barcelona tuvo un inicio irregular, con derrotas y empates que o estaban en el presupuesto, de modo que desde muy temprano en el torneo se vio abajo en la clasificación.

Barcelona es sublíder después de 25 jornadas, en las que suma 53 puntos y supera por diferencia de goles al Real Madrid. Pero el panorama comienza a verse más complicado a la hora de mirar hacia arriba, al Atlético de Madrid, que es líder con 58 unidades.

Entre Barcelona y Atlético hay una diferencia de 58 cinco puntos, pero ésta puede crecer, ya que los colchoneros tienen un partiendo menos, por lo que la distancia podría crecer a ocho unidades con poco más de 10 jornadas por disputarse. l aúltima vez que el Barcelona consiguió este título fue en la temporada 2018-19.

Barcelona no figura en la Champions

El objetivo del Barcelona no es ganar la Champions esta temporada. Eso lo saben los jugadores, cuerpo técnico y el futuro presidente. El objetivo era no hacer el ridículo, pero evidentemente no lo están logrando, luego de ser goleados en casa no sólo por el PSG, sino por la Juventus, en la fase de grupos.

De cara al juego de vuelta contra el PSG en los Octavos de Final, el primer objetivo es recortar la distancia y hacer menos memeable la inminente eliminación de la Champions. La remontada ya está en manos de Dios. La última Champions del Barça fue conquistada en 2015.

Copa del Rey, la esperanza de un nuevo Barcelona

De esta manera, la Copa es el único torneo en el que el Barcelona tiene opciones reales de conquistar un título esta temporada y cortar una racha de dos años sin conquistar títulos.

El estar en la final ya significa un mejor panorama para el nuevo presidente del Barcelona, por lo que el título podría significar el punto de lanza para un ambiente positivo en la próxima reestructuración directiva, que tiene la misión de convencer a Messi para mantenerse el Barcelona.