¡Barcelona vs Chucky Lozano! Estos son los cruces de los dieciseisavos de Europa League

Las cosas nada más no le salen al Barcelona, pues no sólo se quedó fuera de la Champions League, las cosas no caminan en LaLiga y ahora, en la Europa League se enfrentará a uno de los rivales más complicados posibles… el Napoli del Chucky Lozano.

Habrá que invitar al Barcelona a hacerse una limpia a Catemaco porque ni la suerte quiere estar con ellos, el Napoli podría hacer que la temporada en competencias en Europa acabe temprano para el conjunto catalán y Xavi Hernández.

Napoli terminó segundo de grupo, es por eso que va a los dieciseisavos de final en la Europa League, pero no quiere decir que es un rival a modo, todo lo contrario. Actualmente está peleando la cima de la Serie A y aunque con algunos descalabros, tuvo buena fase de grupos en Europa League.

El Barcelona tiene mucho de que preocuparse, porque no solamente es el rendimiento del Napoli y su ataque de miedo, en el que ya recuperará lesionados para cuando sea el partido de ida. El principal problema es su propio juego, que no es tan efectivo.

La buena para el club culé, es que en medio del enfrentamiento se cruza el mercado de invierno y la posibilidad de fichar jugadores en ataque, que buena falta le hacen. La mala, a ver si consiguen dinero para contratar algunos futbolistas.

El resto de los cruces de los dieciseisavos de final de la Europa League

Los rezagados de Champions League, se medirán a los segundos lugares de la fase de grupos de la Europa League y los dieciseisavos dejaron algunos cruces de partidos más que interesantes y no tan sencillos para los grandes equipos del futbol europeo.

Sevilla, el máximo ganador de la Europa League se enfrentará al Dinamo de Zagreb

Atalanta dejó pasar su oportunidad de llegar a la Champions League y se medirá al Olympiacos

RB Leipzig con nuevo proyecto de director técnico jugará contra la Real Sociedad

Haaland vivirá sus últimos momentos como jugador del Borussia Dortmund en la Europa League y primero tendrá que enfrentar al Rangers de Escocia

El Sheriff Tiraspol de todos estará en una serie contra el Braga de Portugal

Los mexicanos en la Europa League

Andrés Guardado y Diego Lainez contra el Zenit

El Betis alcanzó la siguiente fase de la Europa League y tiene una excelente oportunidad de pensar en ganar una competencia europea, pero primero tendrá que pasar por encima del Zenit de San Petersburgo, así que un enfrentamiento frío le tocará para el partido de ida.

Andrés Guardado es uno de los mediocampistas más efectivos del ingeniero Pellegrini y seguramente estará en el campo cuando se enfrente al Zenit. Diego Lainez es una de las opciones en ataque para el chileno y desde la banca podrá cerrar una posible clasificación.

‘Tecatito’ Corona con el Porto

El mexicano no está viviendo sus mejores momentos con el Porto, no está siendo considerado por el DT y cada vez vive menos minutos, pero sigue siendo una opción por si se necesita en algún momento de la eliminatoria en la Europa League.

Peeeeeeeeeeero, desafortunadamente para el Porto, enfrentará a uno de los jugadores más poderosos en ataque y nos referimos a Ciro Immobile de la Lazio, la cosa es que el equipo italiano tiene un equipazo en todas las líneas, por lo que será bastante complicado para los dragones.