Mino Raiola, agente de Haaland, da los 4 posibles cubles a los que iría el delantero

El tema de Haaland no es sencillo para el Borussia Dortmund, el delantero es pretendido por media Europa y al parecer tiene los días contados en Alemania o por los menos con el Dortmund. Mino Raiola, su agente, mencionó cuales son los únicos cuatro destinos del noruego.

“Quizás este verano, quizás el verano siguiente. Pero existe una gran posibilidad de que Erling se vaya este verano. Veremos“, dijo Mino Raiola en una entrevista con Sport1. Así que, a los aficionados del Dortmund, disfruten a Haaland el poco tiempo que les quede.

No hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla y Mino Raiola, Haaland, el Borussia Dortmund y todos los aficionados sabían que los días del noruego en el equipo estaban contandos porque con la calidad que tiene, el saltó a otro equipo era obligatorio.

“Todos son grandes coches. Por supuesto, también puede conducir un Ferrari o un Lamborghini, por supuesto. Él puede y dará el siguiente paso. Bayern, Real, Barcelona, City: estos son los grandes clubes a los que puede ir“, agregó Mino Raiola sobre el futuro de Haaland.

Los 4 posibles destinos de Haaland en Europa

Bayern Munich sin moverse de la Bundesliga

Robert Lewandowski vive el mejor momento de su carrera profesional y en gran parte, el Bayern Munich puede soñar con grandes cosas, pero el polaco no es un juvenil precisamente, ya está en los últimos años de su carrera, por lo que el cambio generacional le llegaría.

La posible llegada de Haaland al Bayern Munich significaría aún más dominio del conjunto bávaro en la Bundesliga y un salto de calidad aún mayor en cuanto a los grandes clubes de Europa se trata. Para dar un ejemplo, el Bayern Munich está en la fase 2 del Super Siayajin y con el noruego pasarían a fase 3.

Manchester City el gigante de la Premier League

Esta temporada, el Liverpool de Jurgen Klopp no le dejará el camino tan fácil a Pep Guardiola y su Manchester City en la Premier League, así que, los ‘Cityzens’ están urgidos de encontrar ese diferenciados de su equipo para revalidar el título del año pasado.

Haaland, sin duda alguna sería ese factor que llevaría al Manchester City a estar un escalón más arriba en Inglaterra. Pero, la cuestión es que el City tiene una cuenta pendiente con la Champions, ya estuvo a nada de conquistarla y en esta campaña es el principal objetivo.

El Manchester City se suma a esta lista de contendientes por Haaland, básicamente porque necesitan un delantero para su proyecto, después de que se les cayó el tema de Harry Kane y Cristiano Ronaldo en el mercado pasado, el noruego sería una opción ideal.

Real Madrid solidificaría el proyecto con Haaland

Ya intentaron traer a Mbappé y por dinero no quedó la cosa, así que Florentino quiere una mega estrella para el Real Madrid y Haaland se asoma en ese panorama, quién sabe, chance y hasta tenga en su mente la idea de juntar a los dos jugadores con más futuro.

Dinero hay y está demostrado, atrás quedó la gloriosa época de Zidane en el banquillo y el Real Madrid está tratando de buscar una nueva era con Carlo Ancelotti y posiblemente Haaland como pieza principal del ataque ‘Merengue’ para la siguiente temporada.

Con todo y los problemas económicos, el Barcelona es opción

Suena más a chiste, porque el Barcelona no tiene dinero para fichajes y está buscando en todos lados las opciones de sacar unos cuantos pesitos más para fichajes, que buena falta le hacen, así que Haaland en el Barcelona podría no tener mucho sentido, pero… en una de esas.

Mino Raiola sabe de negocios y prácticamente nunca pierde, entonces si el mismo agente de Haaland pone el nombre del Barcelona sobre la mesa, es porque hay algo que él sabe y nosotros no, pero el noruego sería como el oasis en el desierto para el club catalán.