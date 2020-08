La entrevista en la que Bartomeu afirma que Messi se puede ir libre del Barcelona

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, ha sido víctima de sus propios errores. El directivo es señalado por ser el principal responsable de la debacle del equipo catalán, tanto en la cancha con la pérdida del estilo, como fuera de ella, tras una gestión marcada por los altos gastos y escasos resultados de las inversiones en los fichajes.

Si la lógica se impone, Messi se marchará del Barcelona y Bartomeu pasará a la historia del club como el presidente que dejó escapar al mejor jugador del equipo catalán, de por los menos las últimas cuatro décadas. Y el propio presidente propicio esto con la última renovación de contrato, en 2017 y la cláusula que tanto ha dado de qué hablar.

Messi firmó una renovación por cuatro años, de los cuales, sería libre de eludir el último, al final de la temporada 2019-20, siempre y cuando avisara al club a más tardar el 10 de junio, pero Messi entiende que para esa fecha la temporada no había terminado a causa del coronavirus, que obligó a recorrer la campaña hasta el mes de agosto.

Lo que decía Bartomeu en 2019

Esto es lo que tiene en jaque a Bartomeu, quien en septiembre de 2019 estaba convencido de que Messi no haría válida dicha cláusula.

“Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años para cuatro años, en el que en el último año, en la 2020-21, antes de empezarla, puede dejar el Barça para dejar el futbol o para irse a otro sitio. También lo tenían otros jugadores como Iniesta, Xavi o Puyol cuando les renovamos por última vez.

“Lo que ocurre es que este tipo de jugadores, y Messi, son tan culés que dudo que se vayan a otro club. Pero deben tener la libertad, porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuando quieren dejar el futbol, pero yo no sufro. Messi es mu culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barça, y espero que muchos años más, no sólo hasta 2021”, dijo el directivo.

¿Y la libertad, apá?

De esa libertad que Messi se había ganado como Xavi, Iniesta y Puyol, de la que hablaba Bartomeu en la entrevista, no queda rumor alguno, pues el equipo catalán se niega a desprenderse del argentino, por el que pide 700 millones de euros que estipula su cláusula de rescición.

La directiva ya cortó relaciones con el bufete de abogados con el que trabajaba, después de conocer que Messi había sido asesorado por éste y que influyó en el envío del burofax y en la estrategia legal que sigue Messi para salir del club.