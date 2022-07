El caso de Brittney Griner lleva varios meses sonando fuerte no sólo en Estados Unidos. Se trata de una basquetbolista profesional detenida en Rusia por presuntos cargos relacionados con posesión de drogas, cargos por los que se ha declarado culpable.

Según información difundida por medios de Rusia como RT, la jugadora del Phoenix Mercury de la WNBA —la liga profesional de basquetbol femenil de Estados Unidos—, reconoció que transportó aceite de hachís en su equipaje.

Foto: Getty

El aceite de hachís es un extracto de cannabis utilizado para diversos fines, pero en particular ella lo habría llevado a través de cartuchos para vaporizadores.

“Me gustaría declararme culpable, su señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley”, fueron las palabras con las que Brittney Griner se declaró culpable este 7 de julio allá en Rusia.

Foto: Reuters

Lo que podría esperarle a Brittney Griner tras declararse culpable

Este jueves fue el segundo día del juicio de la jugadora estadounidense en Rusia, y tras declararse culpable por posesión y transporte de drogas, podría enfrentar una condena de hasta 10 años en prisión.

Ahora bien, diferentes fuentes del gobierno de Estados Unidos han puesto sobre la mesa la posibilidad de que la detención de Griner sea una estrategia de Rusia para buscar un “intercambio de prisioneros“. Se habla de que buscarían la libertad de Viktor Bout, traficante de armas que cumple una pena de 25 años en prisión.

Foto: Getty

Brittney Griner fue detenida el pasado 17 de febrero, unos días antes de que iniciara el conflicto entre Rusia y Ucrania. Su detención estuvo envuelta en misterio de inicio, pues el gobierno de ese país no quería revelar públicamente quién era la deportista estadounidense detenida, ya que ese dato era el único que se supo en un principio.

Detienen a una basquetbolista olímpica de EE.UU. en un aeropuerto de Moscú por posesión de drogas https://t.co/XxbgPSacxc pic.twitter.com/NSNUpwpdQK — RT en Español (@ActualidadRT) March 7, 2022

Hasta Joe Biden está pendiente del caso

La familia de la jugadora incluso pidió que el presidente Joe Biden interviniera en el caso. De acuerdo con CNN, el mandatario sí se puso en contacto con la pareja de la basquetbolista.

Griner ganó dos medallas olímpicas en Río 2016 y Tokio 2020 con la selección femenil de Basquetbol de Estados Unidos. Su siguiente audiencia está programada para el próximo jueves 14 de julio.