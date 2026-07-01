Lo que necesita saber: Lo más lejos que ha llegado Senegal en una Copa del Mundo es a cuartos de final en Corea-Japón 2002.

¡Final dramático! Bélgica eliminó a Senegal con un penal en los últimos minutos del partido y selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, tendrán que esperar para conocer a su próximo rival: Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina.

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Bélgica remontó, eliminó y avanzó a los octavos de final

LLos belgas lograron darle la vuelta al marcador justo cuando parecía que ya todo estaba sentenciado. Iban cayendo por 2-0, pero en tres minutos, del 86 al 89, los goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans no solo le dieron vida a los belgas, también alargaron el partido hasta los tiempos extra.

Y fue ahí, en los últimos minutos del tiempo extra, que una falta de Lamine Camara contra Tielemans terminó en un dramático penal que el propio Tielemans convirtió en el gol de la victoria para Bélgica.

Acá les dejamos la jugada, para que la juzguen ¿tuvo razón el VAR?

Senegal se marcha con un amargo sabor de boca, después de acariciar los octavos de final por más de 80 minutos, tendrán que volver a casa con las manos vacías.

Probablemente, el único ‘pecado’ de Senegal fue no liquidar el partido cuando tuvo la oportunidad y dejar con vida a una Bélgica que, aunque parecía perdida, logró tomar un último aire y terminó por echarlos del torneo. Nos queda claro que el que perdona, pierde.

¿Qué sigue? Ahora Bélgica tendrá que corregir aquellos errores que los hicieron sufrir ante Senegal y tratar de avanzar a los cuartos de final, sea cual sea su rival. Es verdad, aún estamos lejos de ver aquel equipo arrollador de Rusia 2018 que llegó hasta la semifinal, pero al menos ya superaron lo hecho en Qatar 2022, cuando se fueron eliminados en fase de grupos.