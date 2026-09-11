La próxima competencia de Isaac del Toro será el Gran Premio Ciclista de Montreal el 13 de septiembre.

Lo que necesitas saber: Isaac del Toro ha ganado cuatro de las nueve competencias en las que ha participado en lo que va del 2026.

Isaac del Toro sigue cosechando victorias en el 2026. Apenas en agosto conquistó la Vuelta Alemania y ahora ya está listo para participar en el Gran Premio Ciclista de Montreal. Sí, por primera vez en la temporada, le toca correr de este lado del continente.

¿Lo mejor de todo? Es que no habrá necesidad de madrugar y podrán seguir la transmisión a través de la señal de Claro Sports.

Próximas competencias de Isaac del Toro

Gran Premio Ciclista de Montreal

Isaac del Toro participará en el Gran Premio Ciclista de Montreal el domingo 13 de septiembre. Ahí el recorrido que le espera de de 214.4 km, distribuidos en 16 vueltas de 13.4 km por vuelta.

Circuito urbano

16 vueltas

13.4 km por vuelta

214.4 km total

5 horas de carrera aproximadamente

Captura de pantalla gpcqm.ca

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Montreal?

Podrán seguir la participación de Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Montreal por la señal de Claro Sports, acá les dejamos todos los horarios.

Gran Premio Ciclista de Montréal

Domingo 13 de septiembre 2026, 9:00 hrs | Claro Sports

Isaac del Toro en el Tour de Francia / Mexsport

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Québec?

Isaac de Toro no pudo terminar entre los primeros tres del Gran Premio Ciclista de Québec. Aunque esperábamos verlo en el podio, terminó en el lugar 55, a 3 minutos y 18 segundos de Remco Evenepoel, quien se llevó la victoria.

Circuito urbano

20 vueltas

10.3 km por vuelta

206 km total

5 horas de carrera aproximadamente

Captura de pantalla gpcqm.ca

Resultados de Isaac del Toro en el 2026

Isaac del Toro ha tenido una temporada histórica en lo que va del 2026. Arrancó el año con la victoria en el UAE Tour, después amarró el tercer lugar de la Strade Bianche. En marzo, se convirtió en el primer mexicano en ganar la Tirreno-Adriático.

Isaac del Toro gana la Tirreno Adriatico / @TirrenAdriatico

En la Milán-San Remo quedó fuera del podio, pero fue pieza fundamental en la victoria de su compañero, Tadej Pogačar. Después de esos meses tan brillantes, ‘Torito’ sufrió una caída en la Itzulia País Vasco que le provocó una rotura muscular en el muslo derecho que lo tuvo varios meses fuera.

Isaac se recuperó y volvió más fuerte que nunca. Se convirtió en el tercer ciclista más joven en ganar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes ¿Mejor aún? Terminó en el tercer lugar del Tour de France y primero en la clasificación de jóvenes. Una verdadera hazaña para el deporte mexicano.

Así que podemos esperar más victorias y momentos históricos en las siguientes competencias de nuestro ‘Torito’.

Competencia Resultado Fecha UAE Tour 1º lugar 16 al 22 de febrero 2026 Strade Bianche 3° lugar 7 de marzo 2026 Tirreno-Adriático 1º lugar 9 al 15 de marzo 2026 Milán–San Remo 110 lugar 21 de marzo 2026 Itzulia País Vasco Abandono por caída 6 al 11 de abril 2026 Amstel Gold Race Baja por lesión 18 al 19 de abril de 2026 La Flecha Valona Baja por lesión 22 de abril de 2026 Lieja-Bastoña-Lieja Baja por lesión 26 de abril de 2026 Tour Auvernia-Ródano-Alpes 1º lugar 7 al 14 de junio 2026 Tour de France 3º lugar

1º clasificación de jovenes 4 al 27 de julio Clásica de Hamburgo 43 lugar 18 de agosto Vuelta Alemania 1º lugar 23 de agosto Gran Premio Ciclista de Québec 55° lugar 11 de septiembre