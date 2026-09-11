Lo que necesitas saber:

Isaac del Toro ha ganado cuatro de las nueve competencias en las que ha participado en lo que va del 2026.

Isaac del Toro sigue cosechando victorias en el 2026. Apenas en agosto conquistó la Vuelta Alemania y ahora ya está listo para participar en el Gran Premio Ciclista de Montreal. Sí, por primera vez en la temporada, le toca correr de este lado del continente.

¿Lo mejor de todo? Es que no habrá necesidad de madrugar y podrán seguir la transmisión a través de la señal de Claro Sports.

Próximas competencias de Isaac del Toro

Gran Premio Ciclista de Montreal

Isaac del Toro participará en el Gran Premio Ciclista de Montreal el domingo 13 de septiembre. Ahí el recorrido que le espera de de 214.4 km, distribuidos en 16 vueltas de 13.4 km por vuelta.

  • Circuito urbano
  • 16 vueltas
  • 13.4 km por vuelta
  • 214.4 km total
  • 5 horas de carrera aproximadamente
Gran Premio Ciclista de Montreal
Captura de pantalla gpcqm.ca

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Montreal?

Podrán seguir la participación de Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Montreal por la señal de Claro Sports, acá les dejamos todos los horarios.

  • Gran Premio Ciclista de Montréal
    Domingo 13 de septiembre 2026, 9:00 hrs | Claro Sports
Isaac del Toro en el Tour de Francia
Isaac del Toro en el Tour de Francia / Mexsport

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Québec?

Isaac de Toro no pudo terminar entre los primeros tres del Gran Premio Ciclista de Québec. Aunque esperábamos verlo en el podio, terminó en el lugar 55, a 3 minutos y 18 segundos de Remco Evenepoel, quien se llevó la victoria.

  • Circuito urbano
  • 20 vueltas
  • 10.3 km por vuelta
  • 206 km total
  • 5 horas de carrera aproximadamente
Gran Premio Ciclista de Québec
Captura de pantalla gpcqm.ca

Resultados de Isaac del Toro en el 2026

Isaac del Toro ha tenido una temporada histórica en lo que va del 2026. Arrancó el año con la victoria en el UAE Tour, después amarró el tercer lugar de la Strade Bianche. En marzo, se convirtió en el primer mexicano en ganar la Tirreno-Adriático.

Isaac del Toro gana la Tirreno Adriatico
Isaac del Toro gana la Tirreno Adriatico / @TirrenAdriatico

En la Milán-San Remo quedó fuera del podio, pero fue pieza fundamental en la victoria de su compañero, Tadej Pogačar. Después de esos meses tan brillantes, ‘Torito’ sufrió una caída en la Itzulia País Vasco que le provocó una rotura muscular en el muslo derecho que lo tuvo varios meses fuera.

Isaac se recuperó y volvió más fuerte que nunca. Se convirtió en el tercer ciclista más joven en ganar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes ¿Mejor aún? Terminó en el tercer lugar del Tour de France y primero en la clasificación de jóvenes. Una verdadera hazaña para el deporte mexicano.

Así que podemos esperar más victorias y momentos históricos en las siguientes competencias de nuestro ‘Torito’.

CompetenciaResultadoFecha
UAE Tour1º lugar16 al 22 de febrero 2026
Strade Bianche3° lugar7 de marzo 2026
Tirreno-Adriático1º lugar9 al 15 de marzo 2026
Milán–San Remo110 lugar21 de marzo 2026
Itzulia País Vasco Abandono por caída6 al 11 de abril 2026
Amstel Gold RaceBaja por lesión18 al 19 de abril de 2026
La Flecha ValonaBaja por lesión22 de abril de 2026
Lieja-Bastoña-LiejaBaja por lesión26 de abril de 2026
Tour Auvernia-Ródano-Alpes1º lugar7 al 14 de junio 2026
Tour de France3º lugar
1º clasificación de jovenes		4 al 27 de julio
Clásica de Hamburgo43 lugar18 de agosto
Vuelta Alemania1º lugar23 de agosto
Gran Premio Ciclista de Québec55° lugar11 de septiembre
Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean)
Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean) / Imagen X

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