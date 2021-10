Bengals intratable, Titans y los memes se aprovechan de Chiefs en la semana 7 de NFL

Ya casi estamos a mitad de temporada de la NFL y algunos equipo ya se van perfilando como verdaderos contendientes a llegar, por lo menos a postemporada. Bengals es uno de ellos y aunque usted no lo crea, es el mejor equipo de la Conferencia Americana.

Podría parecer increíble que los Bengals estén en lo más alto, pero la verdad es que no es así, porque tienen una ofensiva de cuidado en los tres puntos importantes: Un gran QB en Joe Burrow, un corredor de elite con Mixon y un gran equipo de receptores.

Los Lions parece que se están tomando en serio eso de scoutear en el futbol colegial porque es el único que no ha ganado y se perfila para ser la primera selección del draft del 2022 en la NFL.

Esta semana 7 de la NFL tuvo menos partidos y es que regresaron las semanas de descanso para algunos equipos. Durante las seis semanas pasadas, todos los 32 equipos vieron acción, pero a partir de esta semana comenzaron a descansar seis equipos.

Sin Saquon Barkley y sin Sterling Shepard, las cosas parecían muy difíciles en la temporada para los Giants, pero se encontraron un peor equipo que ellos… los Panthers, que sin Christian McCaffrey andan sin rumbo fijo y hasta con el equipo de Daniel Jones pierden.

Los Giants no sólo ganaron, sino que aplastaron a los Panthers. Con una buena actuación de Daniel Jones, que quiso evitar el ridículo corriendo (por eso de que se tropieza) y mejor se dedicó a ser receptor y casi a lo OBJ, hizo una atrapada para su equipo.

DJ with the ONE HANDED CATCH 🤯

Nadie negaba que Joe Burrow y los Bengals estaban teniendo un buen rendimiento en la a primeras seis semanas y hasta llevaron al límite a uno de los mejores equipos de la NFL… los Packers. Es por eso que contra Baltimore era uno de los exámenes complicados.

Lamar Jackson había demostrado mucha consistencia y liderazgo para que Baltimore tuviera un buen récord en lo que va de temporada, incluso había comandado al equipo en duelos adversos hasta la victoria, pero topó con una pared llamada Cincinnati.

Bengals y su ofensiva de locura, se dieron un festín ante Baltimore y desde el primero momento. La conexión Joe Burrow-Ja’Marr Chase es algo que no se puede explicar y no es nuevo, porque en el colegial ya lo habían demostrado y Cincinnati lo disfruta con victoria.

HERE FOR JA’MARR CHASE WR1 SZN. 🚀

Parece que Andy Reed no tuvo la mejor de las decisiones al dejar ir a los linieros ofensivos, encargados de proteger a Patrick Mahomes y ese es el principal problema que tienen los Chiefs, no aprendieron del último Super Bowl.

Con novatos, los Chiefs se la están jugando y tratando de que esos linieros hagan su mejor trabajo, pero es complicado. Enfrentaron a unos Titans que parecen una bala que no se detiene, una vez que salió de la pistola.

30 minutos les bastaron para sentenciar a unos Chiefs que no veían lo duro sino lo tupido. Ryan Tanehill fue el héroe de la noche con dos pases de anotación y uno más por carrera, avisando que no toda su ofensiva es Derrick Henry.

Ya no sólo es el único invicto, sino que con cada actuación no demuestra que tengan algún punto flaco que los rivales puedan aprovechar para futuros encuentros. Cardinals es una de las gratas sorpresas y en Sopitas.com estamos en el barco desde antes de arrancar la temporada de NFL.

Si ya eran un equipo de cuidado, ¿para que los hacen más fuertes? Philadelphia acabó de reforzarlos en el arma más flaca en ofensiva. Zach Ertz llegó a los Cardinals y tuvo un impacto inmediato con un pase de anotación y a ver quién es el guapo que se les pone enfrente (a ver si escucha Brady o Rodgers).

The Eagles really could’ve use a guy like Zach Ertz today pic.twitter.com/1HYSZkC1x3

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 24, 2021