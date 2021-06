Billy Joe Saunders está al borde del retiro tras la triple fractura del ‘Canelo’: “Me llenaron el ojo de metal”

La pelea contra el mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pudo ser la última para el británico Billy Joe Saunders, pues aceptó que tras la triple fractura en la cuenca del ojo analiza la opción de retirarse, pues la lesión fue sumamente grave.

Saunders recibió un potente gancho de derecha en el octavo asalto, el cual finalizó evadiendo los ataques del mexicano. El británico fue a su esquina y tras una rápida revisión se determinó retirar al europeo de la contienda, pese a que el propio Saunders quería continuar. Al final, aceptó que su equina tomó la decisión correcta.

Relató a TalkSport, que después de recibir el golpe del mexicano, su visión se alteró, de modo que veía doble y triple. “Fue un buen golpe y comencé a dar brincos, pero mi ojo se había caído. Pude ver doble o triple todo el tiempo, y me di cuenta, después de 30 segundos, que no eran mis piernas, era mi ojo”, compartió.

Billy Joe Saunders fue diagnosticado con triple fractura por lo que fue sometido a una delicada operación para reconstruir el hueso con placas y otros materiales metálicos. “Es una lesión grave”, indicó el británico.

“Fui a cirugía. Tuve una fractura en la cuenca del ojo y se fracturó en tres partes. Tengo algunas láminas. Ahora soy como Terminator. Tuvieron que llenarme el ojo de metal. Tan pronto como llegué a casa solo pasé tiempo con mi familia y disfruté fuera de toda actividad relacionada con el boxeo. Fue bueno”, mencionó.

Surgery on Orbital bone, quadripod fracture is nothing to be joked about..

Get well soon Billy Joe Saunders 🙏🏼#CaneloSaunders pic.twitter.com/ipvjW2Z8VK

— Boxing World UK 🥊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BoxingWorldUk) May 10, 2021