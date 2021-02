¡Lo hizo de nuevo! Bob Esponja se lució con la transmisión del Super Bowl

¿Las estrellas más grandes de la NFL y Bob Esponja? Esta reunión se concretó durante el Super Bowl LV y no, no fue durante el show de medio tiempo como presumen los memes cada año.

Los sueños de miles de personas se cumplieron por primera vez a principios de enero. Nickelodeon y CBS trabajaron en conjunto para sorprender con animaciones, efectos especiales y una versión mucho más entretenida para los pequeños.

Sin embargo, la edad no fue una limitante para disfrutar y la historia se repitió durante el Super Bowl protagonizado por los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs: Bob Esponja y sus amigos se adueñaron de las pantallas.

Desafortunadamente, esta transmisión sólo estuvo disponible en Estados Unidos, pero las redes sociales nos acercaron lo ocurrido.

Pero antes de que iniciara el partido, Juan Thornhill se robó los reflectores con sus tenis. El safety de Kansas City calentó con este increíble diseño de Bob Esponja y Calamardo con la tradicional interpretación en el medio tiempo.

Como ya habíamos dicho la mala noticia fue que Bob Esponja no llegó para el show de medio tiempo, algo que decepciona a millones de aficionados cada año, como cuando Maroon 5 se quedó con todo el protagonismo.

¡El mejor día de todos! Bob Esponja y compañía presentaron el Super Bowl de esta manera. El día tan esperado por millones de fans en todo el mundo lo es también para los personajes animados, que comenzaron a planificar el evento con varias horas de anticipación.

Tom Brady ingresó al Raymond James Stadium con un sombrero muy elegante y Andy Reid, coach de los Chiefs, apareció muy pensativo.

brought out the big blimp for the game!

📺 #SBLV on @CBS

📱 stream in the @CBSSports app // @NFL app pic.twitter.com/ONm2SdCJQN

— Nickelodeon (@Nickelodeon) February 7, 2021