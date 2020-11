¿Quién es Bobby Charlton y por qué su diagnóstico de demencia ha devastado el futbol inglés?

El histórico exjugador de Inglaterra y del Manchester United, Bobby Charlton, fue diagnosticado con demencia a sus 83 años de edad, situación que ha cimbrado al balompié británico por la relevancia del exfutbolista, quien es considerado como su máximo exponente.

¿Quién es Bobby Charlton?

Charlton es una auténtica leyenda del Manchester United y su reconstrucción después del accidente aéreo de Munich en 1958, en el que murieron 23 personas, entre ellos ocho jugadores y dos miembros del staff del equipo y cuerpo técnico.

Nueve jugadores sobrevivieron al accidente, entre ellos Bobby Charlton, quien tenía en ese entonces 21 años y el club decidió llevar a cabo la reconstrucción del equipo en torno a Charlton, quien después se convirtió en un ícono de la Selección de Inglaterra tras conquistar el Mundial de 1966, por lo que es considerado el mejor futbolista británico de todos los tiempos.

En 1966 ganó el Balón de Oro, premio que se unió a los tres títulos de la liga inglesa y una Champions, además de haber disputado en México 1970 su último Mundial.

Durante 50 años fue el máximo goleador del Manchester United en una sola temporada, con 49 tantos, y fuera del estadio de Old Trafford luce su figura como parte de la “United Trinity”, que hace honor al tridente conformado por George Best, Denis Law y Bobby Charlton.

¿Qué es la demencia?

La demencia es definida como una pérdida de la función cerebral que afecta a la memoria, lenguaje, juicio y comportamiento social y es irreversible. Afecta, por lo general, a personas mayores de 60 años.

De acuerdo con un estudio publicado por Four Four Two, los exfutbolistas tienen casi cuatro veces más posibilidades de padecer alguna enfermedad neurodegenerativa, como lo es la demencia.

Antecedentes en el entorno de Bobby Charlton

La misma revista británica recordó que Sir Bobby Charlton no ha sido la única víctima de este padecimiento en la familia. En el mes de julio, su hermano Jack falleció después de luchar contra este padecimiento.

Asimismo, el diagnóstico se hace público dos días después de la muerte de Nobby Stiles, amigo y excompañero de equipo de Charlton.

“Todos en el Manchester United están entristecidos de que esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y continuamos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia”, publicó el Manchester United.