Rocky es una de esas películas legendarias en la historia del cine y del deporte. Sylvester Stallone creó a un personaje mítico, que le dio un Oscar y más de 40 años después, la posibilidad de seguir vigente entre los aficionados al boxeo y la pantalla grande.

Aunque no es una creación original al 100%, porque se inspiró en otra historia, Sylvester Stallone hizo de Rocky una auténtica figura importante para la cultura popular en todo el mundo.

La historia del ‘Underdog’ siempre es efectiva, pues nadie quiere ver al menos favorecido fracasar en su intento del éxito, de hecho, muchas personas en todo el mundo han encontrado en Rocky Balboa una fuente de inspiración.

Podría parecer ilógico, un personaje ficticio que se convierta en ídolo o inspire a otras personas, pero la verdad, es que la historia de Rocky Balboa se podría ajustar a la de cualquier persona que día a día sale a boxear contra la vida y todas sus situaciones -como los temblores de septiembre, a los que tenemos que vender el miedo a ellos-.

Pero, regresando al tema de la película, porque no todos los boxeadores que aparecen en ‘Rocky’ son actores, pues algunos, dejaron sus carreras profesionales momentáneamente para salir junto a Sylvester Stallone, ya sea con personajes importantes o algunos cameos –como el que hará ‘Canelo’ Álvarez en Creed-.

Los boxeadores reales que han aparecido en la película de ‘Rocky’

Joe Frazier – Cameo en ‘Rocky’

No se puede comenzar el ranking sin una leyenda y Joe Frazier es el nombre indicado para arrancar con este conteo. Tiene un breve cameo en la primera película de ‘Rocky’, aunque audicionó para el papel de antagonista en la tercera entrega, pero terminó siendo Mr. T quien interpretara a Cluber Lang.

‘Iron’ Mike Tyson – Cameo

Otra leyenda y de mucho poder, aunque con un papel menor. Hizo un cameo en la sexta entrega de la serie ‘Rocky Balboa’ donde apareció interpretándose a él mismo, porque nadie puede hacer a un mejor Mike Tyson, que Mike Tyson.

Tony Burton – el papel más importante en ‘Rocky’ para un boxeador profesional

Tal vez por su nombre real no lo reconozcan, pero es uno de los personajes más importantes en toda la saga de ‘Rocky’, es mi más ni menos que Duke Evers, el entrenador de Apollo Creed.

Fue boxeador profesional en los 50’s ganando varios títulos, pero su carrera duró poco por problemas fuera del ring que lo llevaron a estar en prisión, donde comenzó a actuar y al salir de la cárcel, empezó su trayectoria como actor.

Pedro Lovell

En su carrera como boxeador profesional, no fue tan bueno, pero eso no quiere decir que no tuvo sus buenas peleas. Enfrentó a Ken Norton en 1976, por el título, pero desafortunadamente no pudo hacerse con el cetro.

Fue el primer boxeador real que apareció en ‘Rocky’ e interpretó a Spider Rico en tres películas diferentes (las primeras dos de la saga y ‘Rocky Balboa’).

Gabriel Rosado

Este boxeador de Puerto Rico no aparece en ‘Rocky’ sino en la primera entrega de ‘Creed’, aunque pertenecen al mismo universo que ronda en torno a Rocky Balboa y su legado desde Philadelphia para el mundo.

Aunque su carrera profesional no está como para enmarcarse, sí ha tenido peleas por el título del mundo, sin victoria para él. En la película, es uno de los boxeadores a los que enfrenta Adonis Creed en su llegada a la cima del boxeo.

Andre Ward

Otro que también aparece en ‘Creed’ y no en una, sino en las dos películas que se han estrenado al momento sobre Adonis, el hijo de Apollo, aunque no como personaje en la saga sino como un cameo.

Su importancia dentro de las películas es mucha, porque entrenó a Michael B. Jordan y fue el encargado de la coreografía de las peleas de boxeo en la película. Fuera de la pantalla grande, ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos, tiene récord invicto y ha defendido en varias ocasiones sus títulos de boxeo.

Tony ‘The Bomber’ Bellew – le sacó canas verdes al mismísimo Rocky Balboa

Interpretó a Ricky ‘El Guapo’ Conlen en la primera película de ‘Creed’, de hecho, fue el antagonista de aquella entrega y hasta en una sesión de sparring noqueó a Adonis Creed, claro, todo esto aceptado por Michael B. Jordan que se dejó golpear realmente… Ultra mega ouch.

Le fue muy bien en el boxeo tras la película, aunque ya se retiró con un envidiable récord como profesional. Pero, su personalidad difícil lo llevó a tener encontronazos en el rodaje hasta con Sylvester Stallone, pues creció como un hooligan del Everton en su natal Liverpool.

Antonio Tarver – último antagonista para Rocky Balboa

Rocky Balboa necesitaba un cierre de carrera especial, pues como el mismo personaje decía en la séptima entrega de la saga, todavía tenía cosas guardadas en el “sotano”, es por eso que su última pelea -aunque sea de exhibición- es contra un boxeador real.

Antonio Tarver le dio vida a Mason Dixon, que realmente no le podemos dar el mote de antagonista, porque no lo es realmente. Fue de los pocos que le ganó a Rocky Balboa, pero su carrera real perdió fuerza tras la película y en 2015 se retiró del boxeo.

Tommy Morrison – el mini Rocky de la (olvidable) ‘Rocky V’

Posiblemente la película que menos guste entre los fans del boxeador de Philadelphia, porque simplemente podrían no haberla hecho y nadie hubiera notado que no existió.

Peeeeeero, está película presentó el pase de antorcha entre Rocky Balboa y su pupilo Tommy Gunn, al que entrenó y quería casi como a un hijo, pero la avaricia hace que se vaya con un promotor (una parodia de Don King) y hace que se enfrente a Rocky para que dejen de compararlo con él.

Tommy Gunn no se enfrenta a Balboa dentro de un ring, sino en una pelea callejera, que obviamente gana Rocky. Pero regresando al boxeador real, Tommy Morrison hace a este personaje antagonista de la saga de ‘Rocky’.

Compitió en los pesos pesados y tuvo su mejor momento tras aparecer en la película, pero su realidad fue similar a la de su personaje, pues los excesos lo llevaron a la perdición como profesional. Contrajo una ETS y falleció unas décadas más tarde.

Florian Munteanu – el nuevo Drago

La historia de Rocky Balboa (y la familia Creed) no podría entenderse sin el apellido Drago. Pues Ivan mató a Apollo en las películas y sacó la furia del ‘Italian Stallion’ en la cuarta película de la saga.

Para la segunda entrega de ‘Creed’, volvió un Drago y fue Viktor, quien se enfrenta a Adonis en un capítulo más de Drago vs Creed, pero esta vez con malos resultados para los rusos.

Florian no ha llegado a ser boxeador profesional, aún es amateur, pero parece que su carrera ya está fuera del boxeo porque dejo la saga de ‘Rocky’ para irse al Universo Cinematográfico de Marivel y aparecer en Shang-Chi como Razor Blade, uno de los villanos.

