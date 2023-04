Existen infinidad de historias de padres diciendo que sus hijos estaba destinados a ser estrellas deportivas, aunque algunas no son ciertas y otras no se cumplen, excepto la de Bryce Young.

¿Qué no saben quién es Bryce Young? Pues no se preocupen, porque aquí en Sopitas.com les contaremos la historia y no sólo eso, también les diremos por qué deberían de ponerle un ojo extra cuando arranque la temporada 2023.

Promocional del joven QB en el Draft 2023 – Foto: Getty Images

Básicamente, es el prospecto de futbol americano colegial con más aptitudes, de acuerdo a las habilidades que mostró en el Combine de NFL y más siendo QB.

Se sabe que la mayoría de los equipos llegan al Draft de la NFL en busca de la siguiente gran estrella que comande a la franquicia a lo más alto y es que de todos los años que se celebra el evento (desde 1936), la posición de mariscal de campo es la más elegida.

En toda la historia, han sido 34 los mariscales de campo que fueron seleccionados con el primer pick general de todo el Draft, ese número podría aumentar a 35 si los Panthers eligen a Bryce Young.

Bryce Young en sesión de fotos para el Combine de NFL – Foto: Getty Images

Bryce Young, destinado al futbol americano desde muy joven

Previo al Draft 2023, Bryce Young apareció en muchas entrevistas y en muchos shows para hablar de todo el hype que se ha hecho a su alrededor.

Y en una de esas entrevistas, específicamente para ESPN, mencionó una anécdota que cuenta su padre sobre el talento y capacidad del joven QB, incluso, cuando tenía meses de nacido.

“Obviamente, no tengo ningún recuerdo de ello y a mí también me suena un poco absurdo, siempre se lo cuento. Pero todos están dentro, creen en ello, al parecer, atrapé una pelota cuando tenía como cuatro meses“, cuenta Bryce Young.

Así lucía el QB en su infancia – Foto: Captura de pantalla

Puede que sólo sea una invención de un padre, que quiere ver lo mejor de su hijo en una simple casualidad al atrapar el balón, pero también, puede que el padre del QB haya visto una causalidad, que más adelante se convertiría en una realidad.

“Mi padre lo sabía en ese momento, confío en él, le creo, diga lo que diga. Mi madre también lo ha respaldado, así que, están convencidos y supongo que todo lo que puedo hacer es creer en su palabra“, dijo sobre la jugada que hizo a los 4 meses.

Bryce Young junto a sus padres en la entrega del Trofeo Heisman – Foto: Getty Images

Sea cual sea el caso, ese balón que Bryce Young atrapó cuando tenía cuatro meses de edad, formaron los cimientos de uno de los jugadores más atractivos para la NFL y que los Panthers tendrían en sus filas más que encantados.

Ya no tenía cuatro meses, pero seguía demostrando una calidad poco antes vista

Después de esa famosa jugada cuando estaba casi casi recién nacido, siguió con el futbol americano y lo hizo hasta convertirse en uno de los mejores de todo Estados Unidos, claro, a su edad.

No fue el mejor jugador de todo Estados Unidos, aunque tampoco le faltó mucho para serlo, se ubicó en el segundo puesto (de toda su nación) de acuerdo con los Mejores Reclutas de futbol de la Industria de 2020, año en el que terminó la preparatoria.

Lo que sí consiguió, fue ser el mejor QB de todo Estados Unidos en la preparatoria del año 2020, con una calificación de cinco estrellas (5 es el máximo) para un 99.51 de rating, de acuerdo a este conteo.

¿Realmente Bryce Young era el mejor de todo Estados Unidos? Bueno, los números hablar por él. Lanzó 13 mil 250 yardas y 152 pases de anotación en toda su trayectoria de preparatoria, a esto, le podemos agregar mil 84 yardas terrestres y otros 26 touchdowns… números de QB estelar.

La vida universitaria también le cayó como anillo al dedo a Bryce Young

Fue reclutado por Alabama, una de las universidades más prestigiosas en cuanto a futbol americano universitario se trata. Aunque, fue el mejor QB de EUA a nivel preparatoria, eso no le ayudó para ser el titular con los Crimson Tide.

Se tuvo que ganar su lugar y se dio cuenta, que ninguna oportunidad es regalada, algo que le ayudó a su desarrollo como jugador dentro del emparrillado y lo hizo crecer personalmente para volverse mejor.

Para un joven, que a los 4 meses atrapó un pase, ganarse la titularidad en Alabama, fue sencillo. Tuvo un primer año destacado, aunque no jugó todos los partidos, pero lo que mostró, convenció para que en su segundo año, se ganara el puesto de titular.

Bryce Young en su época con la Universidad de Alabama – Foto: Getty Images

Su segundo año, el 2021, fue su consolidación como uno de los mejores mariscales de campo en todo Estados Unidos. Bryce Young registró cuatro mil 872 yardas aéreas para 80 pases de anotación y sólo 12 intercepciones. Además, ganó el Trofeo Heisman ese mismo año.

A nivel colectivo, en ese 2021 o en sus tres años como jugador de Alabama, no le fue tan bien, porque desafortunadamente no logró ganar el título colegial como mariscal de campo titular.

Sí ganó uno, pero no es el QB titular, ese puesto lo tenía Mac Jones, pero Bryce Young consiguió para Crimson Tide un Cotton Bowl en 2021 y un Rose Bowl en 2022.

Bryce Young junto a sus compañeros, celebrando la victoria en el Cotton Bowl – Foto: Getty Images

Sus récords como jugador de Alabama

Su rendimiento con Crimson Tide, que Bryce Young logró imponer uno que otro récord de la franquicia y fueron los siguientes:

1er en las yardas de pase de una sola temporada de Alabama (4.872)

1er en Alabama en touchdowns de pases de una sola temporada (47)

1er en los juegos de cinco touchdowns de la carrera de Alabama (5)

2o en yardas de pase de la carrera de Alabama (8.356)

2o en la carrera de Alabama pasando touchdowns (80)

Sin duda alguna, estamos hablando de un jugador que tiene todo el potencial para convertirse en la siguiente gran estrella de la NFL, porque desde los cuatro meses, Bryce Young demostró que puede ser el mejor de todo Estados Unidos y del Draft 2023.