Una edición más del Super Bowl es historia. Kansas City Chiefs derrotó a Philadelphia Eagles y se coronó este 2023 en un juego que dejó diferentes sensaciones entre aficionados (y no tanto) a la NFL.

Por acá vamos a repasar lo que sí rifó y lo que no lo hizo tanto en el Super Bowl LVII jugado en el State Farm de Glendale, Arizona, desde el homenaje a quienes salvaron la vida de Damar Hamlin hasta el Show de Medio Tiempo.

Lo que sí rifó del Super Bowl LVII entre Eagles y Chiefs

1.- El homenaje por lo ocurrido con Damar Hamlin

Uno de los momentos más tristes de la temporada fue lo sucedido con Damar Hamlin. No es exagerado decir que el número 3 de los Buffalo Bills estuvo a punto de morir, pero si no fue así, es gracias a todos quienes reaccionaron oportunamente.

Antes de iniciar el Super Bowl LVII la NFL rindió un merecido homenaje a todas esas personas, con el mismo Damar Hamlin presente en el State Farm Stadium de Arizona.

2.- Los tradicionales aviones que sobrevuelan el Super Bowl, todos piloteados por mujeres

La presencia de la mujer en el futbol americano aún dista mucho de lo que debería ser, pero pequeños grandes passos marcan la diferencia. Los aviones que sobrevuelan el estadio donde se juega el Super Bowl es una tradición única en la NFL y este 2023 todos ellos fueron piloteados por mujeres. ¡Histórico!

3.- America The Beautiful y el Himno de Estados Unidos

Cada año, la entonación del himno y America The Beautiful llama poderosamente la atención por las expectativas que genera. La verdad decimos que esto rifó en el Super Bowl LVII porque fue simple, sencilla, sin sobresaltos o cosas raras. Un momento especial que se disfrutó bastante.

4.- Un partido digno de un Super Bowl

La espera por el Super Bowl es muy larga y lo menos que se merecen los aficionados es ver la mejor versión de cada equipo. ¡Eagles y Chiefs no decepcionaron en lo absoluto y eso siempre se agradece!

Fue un juego de poder a poder: puntos de un lado y de inmediato puntos del otro. Pasaban los minutos y era imposible predecir qué sucedería después. ¡bendita NFL!

También hubo cosas que no rifaron tanto

1.- Los abucheos a jugadores de otros equipos

Lo entendemos, las rivalidades en la NFL son muy fuertes, ¿pero abuchear a un jugador que fue condecorado por brindar un gran servicio en su comunidad? ¿Cómo para qué? Dak Prescott se llevó los abucheos este 2023.

2.- La insípida bienvenida al Super Bowl LVII

De acuerdo, no es lo mismo hacer un Super Bowl en Arizona que en Los Angeles. La edición anterior Dwayne Johnson “La Roca” se aventó un speech rifado para abrir el telón del gran juego, mientras que este año fue bastante simple la bienvenida. No se trata de llevar siempre a un famoso actor, pero como que sí faltó un punch más acá este 2023.

3.- Como cuando estás viendo el Show de Medio Tiempo de Rihanna y te despiertan

La expectativa por el Show de Medio Tiempo es casi o tan grande como el propio Super Bowl. Si sumamos eso a la expectativa por el regreso de Rihanna a los escenarios después de 7 años, tienes un hueco muy difícil de llenar.

Lamentablemente Rihanna no lo logró. Comenzó, pasaron los minutos y nunca despegó. Simple, lento y digno de memes de “ay me despiertan cuando acabe”. Se le aplaude como a cualquier artista porque no lo hizo mal, pero para un Super Bowl, bastante bastante corto.

4.- Algunos fans de Eagles no aceptaron muy bien la derrota

La afición de los Phialdelphia Eagles es conocida por su agresividad hacia los rivales y a veces hacia sus propios jugadores. Tras la derrota en el Super Bowl, algunos salieron muy molestos de Arizona y no se comportaron como un buen perdedor. Al final sólo es un juego.