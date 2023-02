Así estuvo el regreso de Rihanna en el show de Medio Tiempo del Super Bowl

Casi siete años tuvieron que pasar para que Rihanna volviera a pisar un escenario y podemos decir que el show nos dejó con emociones encontradas. Y es que su presentación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVII dio muchos comentarios en redes sociales, la mayoría sobre el embarazo de Rihanna del que pocos sabían

Este domingo 12 de febrero la cantante de Barbados fue la encargada del show en el Medio Tiempo del juego entre los Philadelphia Eagles, los Kansas City Chiefs. Uno donde dio un repaso por su carrera sin invitados especiales a su show (o bueno, sólo su bebé).

Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII – Foto: Getty Images

Rihanna dio un repaso de su carrera en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

A través de sólo 13 minutos, Rihanna hizo lo impensable: resumió 17 años de carrera y 8 discos de estudio en un espectáculo donde sonaron sus más grandes éxitos, todos acompañados de una gran escenografía que ocupó el State Farm en Glendale, Arizona.

Fue alrededor de las 7 de la noche cuando RiRi arrancó con su espectáculo con un mashup de “Whats My Name” y “Bitch Better Have My Money” en donde flotaba sobre el campo de juego en compañía de otros bailarines vestidos de blanco que igual levitaban en varias estructuras metálicas brillantes.

Foto: Getty Images

Sonaron varios de sus grandes éxitos en el Super Bowl LVII

RiRi continuó al “Where Have You Been”, sencillo de 2011 perteneciente a su álbum Talk That Talk, así como “Only Girl (In The World)” del aclamado ‘Loud’. Fuegos artificiales dieron paso a “We Found Love” y luego a las primeros coros de “S&M” y “Rude Boy” donde Rihanna hizo un ligero cambio de vestuario.

“Work” comenzó a sonar en el State Farm y después dio paso a “Wild Thoughts” donde esperábamos la aparición de DJ Khaled, algo que no sucedió.

Foto: Captura de pantalla

Aunque muchos se quedaron esperando a algún invitado especial

“All of the Lights” de Ye se hizo presente de la mano de Rihanna, quien colaboró en esta canción por allá del 2010 en el disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy del rapero, así como el featuring de “Run This Town” que hizo en 2009 junto con Ye y Jay-Z.

Dos de las rolas más esperadas de la noche llegó cuando Rihanna, con un gran abrigo rosa, interpretó “Umbrella” y “Diamonds”, donde muchos nos desilusionamos poquito al ver que Tom Holland no se apareció en un conjunto color negro, y donde lo más destacado fue el manejo de cámaras.

Foto: Getty Images