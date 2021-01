Los Buffalo Bills vuelven a una final de conferencia 27 años después

Después de 27 años, los Buffalo Bills están de regreso en la final de la Conferencia Americana, después de dejar en el camino a los Baltimore Ravens, y ahora están a la espera de lo que hagan los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes ante los Cleveland Browns, para conocer el rival con el que pelearán por el boleto al Super Bowl.

Los Bills entraron a los playoffs después de una larga espera después de coronarse en su división y como segundos sembrados, por lo que eran favoritos ante los Ravens, que con Lamar Jackson dieron escasas señales de vida.

📺: #BALvsBUF on NBC 📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/apCkRMWr6f pic.twitter.com/rgwIuVLNxE

101-yard PICK SIX ✅

The whole squad HYPE ✅#ShowtimeCam @buffalobills pic.twitter.com/OUqdPPI6zs

— NFL (@NFL) January 17, 2021