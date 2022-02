El ‘Buki’, un espontáneo y el outfit de Burrow: Lo que no se vio en el Super Bowl LVI

¡Qué locura! El Super Bowl LVI nos dejó a los Rams de Los Ángeles campeones, pero la fiesta más importante del año para la NFL se vivió más allá del campo. Entre las estrellas del entretenimiento y del deporte, así como protestas y el ya tradicional espontáneo, esta edición cumplió con las expectativas.

Horas antes de que comenzara el Super Bowl LVI, diferentes grupos se dieron cita en los alrededores del inmueble para protestar por diferentes motivos. Como ya es costumbre, los antivacunas rechazaron recibir las dosis contra el COVID-19. Bajo el argumento de que su cuerpo es su decisión y temas religiosos, estas personas llegaron incluso de Ottawa.

Más adelante arribó un grupo de activistas con el objetivo de llevar el foco mediático hacia la historia de Fred Holder. Se trata de un hombre de 28 años que fue asesinado con más de 30 disparos por policías del condado de Los Ángeles. La familia y amigos de la víctima han protestado durante más de un mes en busca de justicia.

En otra zona se llevó a cabo otra protesta con activistas, la diferencia es que la razón es el genocidio en Tigray. El conflicto que comenzó en noviembre de 2020 con la orden de una ofensiva militar por parte de Abid Ahmed, desencadenó una serie de masacres, saqueos y violaciones por las que se alza la voz.

Protesters march around SOFI stadium to demand the end of Tigray famine and genocide. #TigrayGenocide pic.twitter.com/qr0AiJ51ko

— JP (Josh Pacheco) ✨🏳️‍⚧️They/Them (@JoshMPacheco) February 13, 2022