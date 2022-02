Super Bowl LVI Rams vs Bengals: Matthew Stafford conecta con OBJ para el TD

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el mundo se detendrá por unos cuantos minutos por el Super Bowl LVI. La ciudad de Los Ángeles es un escenario inmejorable para que Rams y Bengals salten al emparrillado en busca del trofeo Vince Lombardi.

Rams es el segundo equipo local en jugar el Super Bowl en casa. Los primeros curiosamente fueron los Buccaneers de Tom Brady en la edición pasada y ganaron, así que, tienen una pequeña ventajita, y, por si fuera poco, buscan revancha porque en el 2019 cayeron en el Super Bowl, ante los Patriots, y no piensan en repetir esa historia.

Para Bengals, este Super Bowl LVI es el primero que juegan desde 1989. Cincinnati no es una franquicia tan acostumbrada al Super Bowl, de hecho, son uno de los equipos que no han ganado el Vince Lombardi, pero con Joe Burrow y Ja’Marr Chase, la sequía se podría acabar.

Bengals da el kickoff del Super Bowl LVI

Primer cuarto

Los Bengals dan el kickoff oficial del Super Bowl LVI. Rams arrancarán con la primera ofensiva del partido y por obviedad, en el 3er cuarto los Bengals comenzarán en ofensiva tras el show de mediotiempo.

El primer touchdown del Super Bowl LVI

La defensiva de los Rams detuvieron a Joe Burrow en cuarta oportunidad y dejaron a los Carneros en buena posición de campo. Matthew Stafford a 17 yardas de la zona de anotación, conectó un pase con Odell Beckham Jr. y los primeros seis puntos del encuentro. 7-0 por el punto extra.

Jugadores que se perdieron el Super Bowl LVI

Rams

QB – Bryce Perkins

Corredor – Jake Funk

Linebacker – Chris Garrett

Linebacker – Terrell Lewis

Liniero ofensivo – Tremayne Anchrum Jr.

Liniero defensivo – Bobby Brown III

Perímetro – Blake Countess

Bengals