‘Cabecita’ Rodríguez, el goleador que fracasó en Europa y se reivindicó en México

La historia de Cruz Azul es una tragicomedia con tintes épicos, pues después de su último título en 1997 todo se ha convertido en una historia como de cuento de fabulas, pero nunca habían aprendido la moraleja hasta que llegó el ‘Cabecita’ Rodríguez con la oportunidad de cambiar la historia.

Cruz Azul se ha cansado de buscar un campeonato de liga, pues hace varios años que les dio de regalo de navidad su último título a los fanáticos aquel diciembre de 1997 y tras eso, muchos jugadores llegaron con cartel de estrellas, al igual que el ‘Cabecita’ Rodríguez, en busca de la tan ansiada novena estrella.

Aunque la historia de Cruz Azul ha tenido éxito en Copa MX y hasta en la Concachampions de Concacaf, pero sus aficionados piden más, un título, parecería algo no tan complicado para un equipo denominado “grande” como la máquina, pero se ha convertido en un rescate a la princesa en la que nunca pueden pasar al dragón.

Grandes nombres como el ‘Chelo’ Delgado, Sebastián Abreu, ‘Chelito’ Delgado y ‘Chaco’ Giménez han intentado ese campeonato, todos se han quedado en el camino incluso a minutos de estar cerca de conseguirlo, pero hay un estudioso de todo lo malo que le ha sucedido al equipo y no está cometiendo los mismos errores.

El uruguayo ya tenía una historia en la Liga MX con Santos, el futbol mexicano ya lo conocía y esa es una clave para no cometer los mismos errores y apostar por gente familiarizada con nuestro país, además de no sucumbir ante la presión de la prensa, el rival más crítico de Cruz Azul, esto ya es dominado por el ‘Cabecita’ Rodríguez.

Llegó a Cruz Azul para ser leyenda

2019 fue el año en el que el héroe fichó por Cruz Azul, desde el primer momento se erigió como el hombre marcado, casi como elegido, casi como Harry Potter, pues sabía que él estaba destinado a conseguir ser leyenda. Desde sus inicios en Peñarol lo tenía claro, la cuestión de la historia fue que no sabía en qué momento llegaría.

Peñarol fue el equipo que lo vio debutar y auguró una carrera llena de goles, por lo que los emisarios europeos se lo llevaron a Portugal y como cualquier historia, tiene sus capítulos negros, pues en el viejo continente no le fue bien, pero llegaron una figura celestial mexicana para rescatarlo y reencontrarlo con el gol, por eso firmó con Santos.

Después de escalar toda la torre encantada y llena de baches con Cruz Azul, la cual subió con paso casi perfecto en la última temporada, sólo le queda dar la última estocada al dragón de fracasos pasados para rescatar el título y poner su nombre con letras doradas y un final de capítulo feliz para los aficionados celestes.

Inicios complicados en la vida

Como cualquier valiente guerrero, se necesitan las pruebas más fuertes para forjar el carácter necesario para vencer cualquier reto, incluso, el de acabar con 24 años de sequía en tierras Cruzazulinas. Se enfrentó a las carencias a temprana edad, pero el futbol lo ayudaría a salir adelante.

A pesar de haber conseguido el éxito y convertirse en uno de los mejores jugadores de México, situación que le valió varias convocatorias a la selección nacional de Uruguay, no se ha olvidado de lo mucho que padeció en su infancia y se ha dedicado a la distancia a ayudar a su gente y a toda su comunidad.

Remodelaciones de casas y generación de empleo son algunas de las cosas con las que ‘Cabecita’ Rodríguez ha apoyado a su ciudad natal, una especie de Robin Hood moderno, pero sin hurtar a los que más tienen, pero sí ayudando a todos los necesitados.

¿Por qué ‘Cabecita’?

Ya que estamos hondando en capítulos de la temprana edad de ‘Cabecita’ Rodríguez, este es un apodo que lo ha acompañado a lo largo de su historia, pues desde las categorías inferiores de Peñarol se ganó el mote que hasta el momento ostenta.

La razón no fue otra que el tamaño de su cabeza, es por eso que sus amigos de aquellos años no pasaron por alto este tema y se ganó, casi por decreto, el apodo. Pero ‘Cabecita’ Rodríguez ha sabido usar todas sus armas a su favor, pues el tamaño de su cabeza no le ha impedido desarrollar un gran talento, todo lo contrario, su remate de cabeza es de sus principales armas.

Hoy cumple años Jonathan Rodríguez A pesar de lo breve de su pasaje por 1ra, se convirtió inmediatamente en uno de los jugadores preferidos x el hincha de #Peñarol de los últimos años Feliz cumpleaños Cabecita querido, siempre las puertas del CDS abiertas esperando verte entrar pic.twitter.com/P9uPhKA10t — Toshiro (@ToshiroCafrune) July 6, 2018

Goles su principal arma para cambiar la historia de Cruz Azul

Muchos han intentado terminar con el dragón antes de llegar a la cima de la torre encantada, algunos con muy buenas armas, que desafortunadamente en los momentos en que más lo necesitaron, no funcionaron y sucumbieron.

43 goles en 88 partidos respaldan a ‘Cabecita’ Rodríguez en su intención de por fin acabar con esa mala suerte o racha de Cruz Azul, pues tiene las armas en punto para que este miércoles en la final de ida pueda conseguir comenzar a dañar la portería rival.

Para culminar el trabajo este domingo 30 de mayo y conseguir lo que pocos han hecho, un título para Cruz Azul y no sólo coronarse con el equipo, sino ser convertido en un héroe que nunca saldrá de los corazones de la afición por regresarles la gloria, ésa que parecía negada para ellos y que no volvería jamás a La Noria.