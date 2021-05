Así queda el calendario de F1 tras la cancelación del Gran Premio de Turquía

El impacto de la pandemia de COVID-19 todavía no para, por lo que el mundo entero mantiene medidas para evitar contagios. En consecuencia, se han cancelado muchos eventos que suelen ser masivos, como el Gran Premio de Turquía de la Fórmula 1.

Ante el incremento de casos en ciertas zonas algunos países impusieron restricciones de viaje a sus ciudadanos, así que desde deportistas hasta aficionados, tienen prohibido entrar a ciertos territorios. Otro ejemplo es la Final de Champions League, iba a jugarse en Estambul y se movió a Portugal.

Durante la temporada pasada, el circuito turco rindió buenos frutos para Checo Pérez. El mexicano largó tercero y terminó en segundo lugar, solo atrás de Lewis Hamilton, para conseguir el podio número 9 de su carrera.

A través de un comunicado, la F1 anunció la cancelación del Gran Premio de Turquía y de paso, la actualización a su calendario. Este estaba programado entre el 11 y el 13 de junio, pero en su lugar, Austria tendrá dos fechas consecutivas.

El GP de Francia se adelantará una semana, del 18 al 20 de junio. Posteriormente, los equipos viajarán a Austria del 25 al 27 de junio bajo el nombre de Gran Premio de Styrian y la segunda fecha se llevará a cabo del 2 al 4 de junio, como Gran Premio de Austria.

“Estábamos ansiosos por competir en Turquía. La Fórmula 1 ha demostrado que es capaz de reaccionar rápidamente a los desarrollos y encontrar soluciones. Estamos encantados de tener una doble cita en Austria, lo que significa que nuestra temporada sigue siendo de 23 carreras“, dijo Stefano Domenicali, CEO de la organización.

Your updated F1 calendar, now with two races in Austria and a slightly earlier race in France 🗓️#F1 pic.twitter.com/KmFYDnCL4b

— Formula 1 (@F1) May 14, 2021