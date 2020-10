¡Alerta en los Patriots! Cam Newton da positivo por Coronavirus y no jugará contra los Chiefs

Se encienden los focos rojos en la NFL, pues a tres semanas de inicia la temporada regular comienzan a sumarse los casos positivos por COVID-19. Esta mañana, Adam Schefter de ESPN ha informado que Cam Newton ha dado positivo por Coronavirus por lo que se perderá el juego de lo Patrios de New England esta semana, cuando se enfrenten a los Kansas City Chiefs.

Patriots’ QB Cam Newton tested positive and is out for Sunday’s game vs. Kansas City, per @FieldYates and me.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 3, 2020