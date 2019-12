Camisetas del América, Tampico y Selección Mexicana, entre las 50 más bonitas de la historia

A lo largo de los años hemos visto miles y miles de camisetas dentro del futbol mundial pero sin duda hay algunas que nos ‘robaron el corazón’. En México ha habido camisetas increíbles, es por ello que 3 de ellas han sido elegidas como parte de las 50 más bonitas de la historia, pues en su momento el América, Tampico Madero y la Selección Mexicana rompieron los esquemas con estas bellezas.

El portal ‘FourFourTwo’ fue el encargado de elaborar este conteo de las 50 camisetas más bonitas de la historia del futbol mundial, donde con sólo ver algunas de las indumentarias, grandes recuerdos vienen a nuestra mente.

FourFourTwo’s 5️⃣0️⃣ best football shirts EVER – and where to buy them (if you can)

➡️ https://t.co/xggSXTJixu pic.twitter.com/ykiBCcHjNK

— FourFourTwo (@FourFourTwo) December 30, 2019