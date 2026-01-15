Lo que necesitas saber: Uruguay tiene planeado hospedarse en Playa del Carmen durante 30 días.

Seguramente ya se enteraron de que la Selección de Uruguay eligió Playa del Carmen como su sede en México durante el Mundial 2026. Y además de ser un destino paradisíaco y con playas, cuenta con instalaciones de primer nivel, ya sea para entrenar o descansar.

La privacidad también fue uno de los factores que llegó a la Federación Uruguaya a elegirlo como sede, pero seguramente se preguntan ¿Cómo es lugar dónde se van a hospedar? Acá les contamos.

Fotografía @Uruguay vía X

Así es la sede de Uruguay en Playa del Carmen

Durante el Mundial 2026, Uruguay se hospedará en el Fairmont Mayakoba, un exclusivo hotel ubicado en Playa del Carmen y que cuenta con su propio centro de entrenamiento equipado al 100%.

“La elección de Playa del Carmen responde a una visión integral que combina rendimiento deportivo, recuperación física, planificación logística y bienestar humano, aspectos considerados clave para afrontar un torneo de máxima exigencia como la Copa del Mundo“. Explicó la Federación.

Marcelo Bielsa, Diego Estavillo, preparador físico, y Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales, fueron los encargados de visitar y evaluar cada una de las sedes. Los tres estuvieron de acuerdo en elegir Playa del Carmen como su cuartel general.

¿Dónde queda el Fairmont Mayakoba? En el 298 km, Riviera Maya, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico.

¿Qué tan alejado esta del aeropuerto? El Aeropuerto Internacional de Cancún se encuentra aproximadamente 48 kilómetros del Fairmont Mayakoba.

El hotel no solo cuenta con un campo de golf de nivel profesional, también tiene gimnasios, áreas médicas y hasta espacios individuales que permiten realizar todo el entrenamiento del equipo ‘Charrúa’ sin la necesidad de acudir a otras instalaciones y que garantizan su privacidad. Además claro, de las áreas verdes.

Acá les dejamos unas fotos:

Fotografía fairmont-mayakoba.com

“Nuestra comunidad privada de 240 hectáreas es una joya escondida convenientemente ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún.“

Hotel con reconocimiento internacional

El Fairmont Mayakoba también cuenta con varios premios a nivel internacional, además de las cuatro estrellas que recibió por Forbes Guide Travel.

Mejor Resort de Playa a Nivel Global

Mejor Resort Todo Incluido en Norteamérica

Mejor Resort Ecológico en Norteamérica

Mejor Resort Familiar en Norteamérica

Uruguay tiene planeado trasladarse a cada uno de sus partidos en vuelos chárter exclusivos, aprovechando que el aeropuerto más cercano lo tienen a 40 minutos del hotel. Por lo que esperan reducir el desgaste físico de los jugadores.

La segunda opción, después de Playa del Carmen, era Tampa, después Boca Ratón y por último Austin, las últimas cuatro en Estados Unidos.

Uruguay se ubica en el Grupo H del Mundial 2026, junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.