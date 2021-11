Ser campeón y empresario: Las metas de Checo Pérez dentro y fuera de la Fórmula 1

A punto de terminar un año espectacular con Red Bull, Checo Pérez no solo piensa en su próxima temporada en Fórmula 1. El retiro apareció en el radar cuando Racing Point anunció que dejaría libre al tapatío y es una cuestión a mediano o largo plazo.

Contrario a lo que muchos esperarían, la intención del piloto de 31 años no es seguir en el mundo del automovilismo. Con otras metas y objetivos en mente, el adiós del hoy compañero de Max Verstappen provocaría que su carrera tome un giro de 180 grados.

Pero que no cunda el pánico, porque esto no quiere decir que Checo Pérez se alejará por completo del deporte motor. Si bien es cierto que preferirá salir de los reflectores, el mejor mexicano en Fórmula 1 tiene la intención de mantener su apoyo a los próximos pilotos del país.

“No, lo tengo muy claro. Me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores. Soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras. Me encantaría apoyar a nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad“.

“Siempre he estado orgulloso de los pilotos mexicanos que me abrieron camino y dejaron huella, y buscaré apoyar a los que siguen. Hoy admiro a cualquier deportista que esté al máximo nivel porque ya sé lo que significa competir ahí. Yo, en lo personal, admiro muchísimo a Carlos Slim Domit, quien es un ejemplo que me ha guiado en la vida y quiero seguir por otro camino“, dijo Checo en entrevista con GQ.

Un campeonato del mundo, la cuenta pendiente de Checo Pérez

El sueño de cualquier piloto es llegar a la Fórmula 1 y una vez en la categoría, ser campeón. Checo Pérez no es la excepción, ya que incluso consciente de que no tiene tantos años por delante como los jóvenes, aspira a conseguir un título antes de retirarse.

Prueba de que Pérez puede competir con cualquiera son las constantes batallas con Lewis Hamilton en la pista. Turquía, México e incluso Qatar están en esa lista y el británico no es el único rival fuerte del mexicano, pues Fernando Alonso también representa un rival muy fuerte.

“Mi sueño es convertirme en campeón del mundo. Soy consciente de que no me quedan muchos años. Quiero disfrutar de mis hijos y quiero estar con mi familia, pero de aquí a que llegue mi retiro lo quiero dar absolutamente todo. Este año he trabajado como nunca en adaptarme y mi familia ha estado ahí en cada cambio; no ha sido fácil, pero lo que esté de mi carrera, lo daré todo“, sentenció el piloto de Red Bull.