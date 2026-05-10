Lo que necesitas saber: Barcelona es líder de La Liga con 88 puntos

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid llega con una buena carga de tensión, sobre todo del lado del equipo merengue, tras una semana cargadita de tensión por el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni y que llevó al uruguayo al hospital por un golpe accidental contra una mesa, pero también está el tema de Kylian Mbappé.

El francés ha perdido crédito con la afición del Real Madrid después de difundirse imágenes con su pareja, la actriz española Ester Exposito, vacacionando en Italia mientras se recuperaba de una lesión, y millones de aficionados han pedido su salida del equipo blanco.

Tanto Mbappé como Fede Valverde se perderán el clásico por lesiones

Vinicius con el Real Madrid / FB Real Madrid

Por si fuera poco, Barcelona puede consumar el bicampeonato de La Liga y sellar oficialmente la segunda temporada del Real Madrid sin ningún título, a lo cual se le conoce como el ‘Nadaplete’. Por acá te contamos qué necesita el Barça para ser campeón ante Real Madrid.

¿A qué hora es el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

Con todos estos factores se jugará El Clásico de la La Liga, este domingo 10 de mayo, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del equipo catalán, que es líder con 88 puntos, 11 más sobre el Real Madrid.

¿Dónde ver en vivo el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid será transmitido en vivo por Sky Sports, así que aparta un par de horas este domingo para ver el desenlace de esta tragicomedia merengue.

Partido Día Hora TV Barcelona vs Real Madrid Domingo 10 de mayo 13:00 Sky Sports

Lewaindowski jugará su último clásico con el Barcelona / Facebook FB Barcelona

Este clásico será el último de varios jugadores importantes, entre ellos Robert Lewandowski, quien termina contrato con el Barcelona, por lo cual puede vivir un clásico sumamente emocional.