Saúl ‘Canelo’ Alvarez mantiene en pie la pelea del próximo 31 de octubre en la ciudad de Riad, Arabia, contra el francés Christian Mbilli, a pesar de los ataques en la capital árabe, que ha dejado al menos 13 personas fallecidas y más de 300 heridas.

Lo que necesitas saber: 'Canelo' se encuentra entrenando en España a poco más de dos semanas de la pelea

Saúl ‘Canelo’ Alvarez mantiene en pie la pelea del próximo 31 de octubre en la ciudad de Riad, Arabia, contra el francés Christian Mbilli, a pesar de los ataques en la capital árabe, que ha dejado al menos 13 personas fallecidas y más de 300 heridas.

El boxeador mexicano se encuentra preparando la pelea en un campamento en España, desde donde se dirigirá en unas cuantas semanas a Arabia, y a pesar de los hechos recientes, mantiene sus planes “pase lo que pase”.

Foto: Mexsport

‘Canelo’ Álvarez no le teme a nada, dice jeque árabe

El jeque Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia, fue quien confirmó la presencia del ‘Canelo’ Álvarez, que encabeza la cartelera denominada ‘México vs. The World’, y compartió que el boxeador mexicano “no le teme a nada”.

“’Canelo’ me contactó para decirme que la pelea sigue en pie en Riad este octubre sin importar qué suceda. No le teme a nada. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, indicó el también promotor de la pelea, en una publicación en redes sociales.

Cartelera Canelo vs The World

Canelo confirma pelea, pase lo que pase

De acuerdo con Excélsior, ‘Canelo’ Álvarez también confirmó que la pelea sigue en pie en la sede original, pese a que se ha manejado la versión de que la pelea podría ser trasladad a Las Vegas, en Estados Unidos.

“Obviamente escuchaba lo que se decía, pero mi mente siempre estaba en Arabia y pase lo que pase, pues ya veremos”, indicó.

De continuar con los planes originales, la pelea del ‘Canelo’ Álvarez se llevaría a cabo cerca de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.