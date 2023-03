El conmovedor gesto del 'Canelo' Álvarez con un niño que limpiaba parabrisas para ser boxeador

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un campeón en el ring, pero fuera de él siempre busca ayudar a quien lo necesite. El boxeador mexicano ha realizado diferentes donaciones y ahora le mandó un mensaje a un pequeño que busca seguir sus pasos.

Walter es un niño que comenzó a trabajar limpiando parabrisas en las calles. Su meta era comprarse unos guantes para poder practicar box y cumplir su sueño de convertirse en profesional; no obstante, se encontró con diferentes obstáculos en el día a día.

Por ello, un creador de contenido mostró su historia en redes sociales y esta llegó al ‘Canelo’ Álvarez. Con una nueva pelea en México próximamente, el tapatío no dudó en impulsar a Walter con un mensaje y un regalo que seguramente guardará con mucho cariño.

Sesión de entrenamiento del ‘Canelo’ Álvarez – Foto: Getty Images

La historia de Walter y el aporte de ‘Canelo’ Álvarez

Las aspiraciones de Walter son grandes a sus 13 años de edad, por lo que salió a trabajar para conseguirlas. Después de que su historia se viralizara, Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo sorprendió e incluso aconsejó.

“Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes. Échale muchas ganas. Siempre hay que tener una ilusión de algo y tú tienes la de ser boxeador. Aquí te voy a mandar estos guantes para que le eches ganas“, dijo ‘Canelo’ para motivarlo.

Sin embargo, esta historia y sobre todo este gesto, no son solo del ‘Canelo’ Álvarez. Manuel Núñez es el creador de contenido que conoció a Walter y que mostró lo que vivió trabajando para impulsar sus propios sueños.

Walter y Manuel, creador de contenido que lo unió al ‘Canelo’ Álvarez / @ManuelConecta

“La otra vez un señor me escupió en la cara. Le dije: Señor, ¿será que me puede dejar limpiarle el vidrio?’. Me dijo que no, se molestó y me echó saliva en la cara“, contó Walter en su primer acercamiento con Manuel. Además, dio un mensaje que pocos hubieran esperado.

“Si van a trabajar con este material, nunca echen de chorros porque la gente se molesta. Yo trabajo, pero primero pregunto para ver si la gente me dice que sí“, respondió Walter como consejo a lo que le diría a otras personas. Unas horas después, llegó la sorpresa de la mano del ‘Canelo’ Álvarez.

Por si fuera poco, Manuel lo llevó a comprar todo el equipo necesario para boxear y a la lista se unió una bicicleta. Antes, Walter arregló la suya y se la robaron, por lo que ya no tenía un medio de transporte propio… en pocas palabras, una historia con un final muy feliz.