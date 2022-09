El 8 de abril de 2022, Gennady Golovkin llegó al cuarto piso, pues cumplió 40 años de edad y un par de meses después se confirmó la pelea con el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Con ello se hizo el tercer capítulo de la que ya es la máxima rivalidad para el boxeador tapatío, quien es ocho años menor que el kazajo.

Por la edad y por la forma en la que ha madurado, el mexicano aseguró que le pondrá fin a la carrera de Golovkin, tras la velada del 17 de septiembre, en Las Vegas, Nevada, donde se espera un agarrón épico.

Foto: Getty Images

Canelo quiere mandar a Golovkin al retiro

‘Canelo’ y Golovkin se enfrentaron antes en 2017 y 2018. En aquellos años, Golovkin tenía 35 y 36 años respectivamente. En la primera pelea, el kazajo dio la impresión de quedarse con el triunfo, aunque al final se dio un empate polémico que incluso provocó sanciones a los jueces, mientras que en 2018, el mexicano hizo más para quedare con el triunfo.

Para el tercer capítulo, el mexicano piensa que puede ser el final de la carrera Gennady. “Lo más probable es que se retiré después de esta pelea, aunque no lo sabemos”, mencionó el tapatío a ESPN. “Yo no quería hacer face to face, lo que yo quiero es ya pelear y eso es lo que la gente quiere ver”, dijo a TV Azteca.

El mexicano ha sorprendido con una especie de show previo a cada pelea, y en esta ocasión se espera lo mismo (preparen los memes), pero además mencionó que la pelea en sí será un show por la forma de pelear de cada uno. “La gente saldrá ganando de aquí y obviamente todos tendremos una gran noche”, mencionó.

Getty Images

Asé fue el cara a cara

Canelo y Golovkin coincidieron en el primer cara a cara de la semana, previo a la ceremonia de pesaje. El encuentro, a diferencia de otros, pasó sin exaltaciones, aunque por si las moscas ‘Canelo’ cerró el puño ante su adversario, quien ha crecido con el estilo del boxeo mexicano.

? Premier face à face entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin pour le 3eme combat ?

pic.twitter.com/iOdo5PuYNX September 13, 2022

Desde la pelea con Golovkin en septiembre de 2018, ‘Canelo’ ha sostenido ocho peleas, de las cuales cinco las ganó antes de llegar a los 12 rounds, dos las ganó por decisión y otra más la perdió, ante Dmitry Bivol.

A lo largo de ese periodo, el mexicano aseguró que ha madurado como boxeador, por lo tanto, si Golovkin espera una versión similar a la del 2017 o 2018, se equivoca. “Me siento más fuerte, cómodo y con confianza. He crecido mucho después de la pelea con él (Golovkin)”.