‘Canelo’ Álvarez está finalizando su campamento de entrenamiento para enfrentar por tercera vez a Gennady Golovkin, en un cierre de rivalidad que promete sacar chispas.

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin llega en una de las fechas más importantes para todos los mexicanos y es que, es el fin de semana del Grito de Independencia.

Así que, en Estados Unidos -sede de la pelea- será una auténtica fiesta mexicana, que ‘Canelo’ Álvarez le quiere echar su cereza al pastel con un nuevo triunfo sobre el kazajo.

Foto: Getty Images

Pero, con un fin de semana festivo para México y muchos aficionados, uno de los aspectos importantes para la pelea, además de los trancazos, es el himno nacional mexicano.

Y con ejemplos como los de Coque Múñiz olvidando la letra del himno o algunos otros más cambiando el tono o hasta las frases, es muy importante quién se aventará el paquetote de entonarlo cuando Saúl esté en el ring.

Foto: Pexels

Carolina Ross, la encargada de entonar el himno nacional mexicano para la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs Gennady Golovkin

Después de una ardua búsqueda de un artista que pudiera entonar el himno nacional mexicano en la pelea del ‘Canelo’ Álvarez, el equipo del boxeador encontró a la indicada.

Se trata de Carolina Ross, una cantante originaria de Culiacán, Sinaloa y que tiene 26 añotes. La misma Carolina fue la que anunció que ‘Canelo’ Álvarez y su equipo le dieron la oportunidad.

Foto: Twitter (@carolinaross)

“Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón y familia, pues no se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, ¡no me la creo!“, mencionó.

La cantante está comenzando su carrera musical, pues en 2013 participó en el reality show ‘La Voz’ donde consiguió el tercer puesto. Su fuerte para la cantada es el regional mexicano, por lo que el himno nacional en la pelea del ‘Canelo’ Álvarez, no debería ser problema.