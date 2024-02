Lo que necesitas saber: Los contratos NIL hacen que los jugadores colegiales reciban dinero por sus derechos de imagen

Desarrollar un videojuego de futbol americano colegial no es nada sencillo, pues EA Sports echó la casa por la ventana con el College Football 25 y es que, se espera que aparezcan 85 jugadores por escuela.

Son casi 11 mil jugadores en todas las universidades de las diferentes divisiones en el futbol americano colegial y lamentablemente no todos podrán aparecer en el videojuego.

Por eso, EA Sports lanzó una primera convocatoria para aquellos que sí presten su nombre, rostro e imagen para ser parte del College Football 25, reciban un pago por ello.

EA Sports revivirá el futbol colegial en los videojuegos – Foto: Captura de pantalla

Inicialmente, EA Sports informó a ESPN que le dará a todos los jugadores que participen en el videojuego la módica cantidad de 600 dólares y una copia del College Football 25.

O sea, en total les entregarían a los jugadores alrededor de 10 mil 264 pesotes mexicanos y aproximadamente otros mil 700, que es lo que vale un videojuego en su precio comercial.

Eso sí, la idea de EA Sports es que los atletas que decidan participar en el videojuego, lo hagan durante toda su carrera colegial, aunque si no quisieran aparecen en futuras ediciones, tienen total libertad de hacerlo.

Los Wolverines de Michigan – Foto: Getty Images

Ojo, que esta cantidad solo sería de inicio, ya después EA Sports desembolsará más dinero con un pago anual a los jugadores que permanezcan por varios años en el College Football 25 y las siguientes entregas del videojuego.

¿Cómo definieron que 600 dólares iniciales es buena cantidad? Sean O’Brien, vicepresidente de desarrollo comercial de EA Sports, profundizó sobre los acuerdos con otros deportes.

Básicamente, EA Sports analizó su alianza con otros juegos como Madden, NHL y hasta EAFC, comparando para que sea un pago justo. Además, este convenio está garantizado por si el College Football 25 tiene éxito o nelsón.

Logo de EA Sports – Foto: Getty Images

Afortunadamente para los universitarios, ya hay paga

Si la paga por aparecer en un videojuego como College Football 25 te parece muy poquita, tenemos que decirte que hace unos años atrás no les hubieran dado nada de dinero.

Porque antes, los jugadores de futbol americano colegial no podían recibir ningún tipo de incentivo económico externo ni tampoco compensaciones en especie.

La NCAA, organismo encargado de regular el deporte colegial, podía suspender, quitar premios importantes y hasta suspender a atletas que recibieran algún tipo de ganancia sobre su imagen, nombre o semejanza.

Es famoso el caso de Reggie Bush, al que le quitaron su trofeo Heisman por recibir dinero externo y anda peleando porque lo regresen al registro de los ganadores.

El trofeo Heisman – Foto: Getty Images

El corredor quiere su trofeo Heisman de vuelta gracias a los contratos NIL, que nacieron hace no mucho para los atletas colegiales y les permite tener contratos con marcas y ganar dinero o algunos productos.

Con los contratos NIL (name, image and likeness; nombre, imagen y semejanza en español). Básicamente, los atletas puede vender sus derechos de imagen como ellos gusten.

Así que, puede que la ganancia que se lleven los actuales jugadores no sea mucha, pero algo le meten a sus cuentas de banco y eso no es todo, porque EA Sports les permitirá sumar más dinero con promoción del College Football 25, aunque eso no será para todos.

Georgia Bulldogs, campeones del futbol americano colegial – Foto: Getty Images

