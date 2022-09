El secreto del gol de Acevedo, el osote de Meré, el golazo de Gallardo y los memes de la Jornada 14 de la Liga MX

La jornada 14 pasará a la historia del futbol mexicano por lo emotivo que resultó, tras los goles de los porteros, Carlos Acevedo y Julio González, quienes le dieron el empate a sus equipos, Santos y Pumas, respectivamente.

A lo largo del fin de semana se marcaron 28 goles, que es un cifra muy positiva, gracias a la frágil defensa de Tijuana, que fue goleada 5-1 por Pachuca.

El liderato se mantiene en poder del América, tras hilar nueve triunfos, y puede amarrar el pase a la Liguilla de manera directa con un triunfo más a una semana del clásico ante Chivas, aunque Águilas y Rebaño tendrán actividad antes para disputar partidos pendientes.

Local Resultado Visitante Juárez 0-1 Monterrey Querétaro 3-3 Santos Necaxa 1-2 América Tigres 0-1 León Toluca 2-2 Pumas Chivas 1-0 Puebla Cruz Azul 2-0 Mazatlán Atlas 1-3 A. De San Luis Pachuca 6-1 Tijuana

El golazo de Gallardo

Ojalá que ‘Tata’ Martino haya visto la jornada 14 de la Liga MX, no sólo por el bien de Carlos Acevedo, sino porque uno de los jugadores que ha sido catalogados como “su favorito”, marcó un golazo, estamos hablando de Jesús Gallardo.

El exjugador de Pumas hizo una jugada individual, con la cual se rompió un potencial partido que pitaba para un 0-0.

Osote de Meré ante Cruz Azul

Cruz Azul volvió a ganar y la víctima fue Mazatlán, que llegó muy gallito al Azteca, al menos en rede sociales, sin embargo, se fue con la derrota y el primer gol, aunque lo hizo Gonzalo Carneiro, hay que apuntárselo completito a Jorge Meré, quien tenía todo para despejar el balón tranquilamente en el área chica.

Sin embargo, el jugador que pertenece al América, se tomó las cosas con demasiada calma y cuando al fin se animó a despejar, Carneiro llegó a taparle el balón y éste terminó en el fondo de su arco. El español se llevó una regañadota del portero Nicolás Vikonis.

Acevedo había practicado los remates

Tras marcar el gol de último minuto, Carlos Acevedo dejó claro que su gol no fue producto de la casualidad, pues en entrenamientos había practicado el remate de centros y con ello cumplió su sueño de marcar un gol en Primera División, además de ser el primer arquero del equipo lagunero en hacer un gol.

“Contento por hacer este gol. Normalmente trabajamos esta jugada, mis compañeros me tiran centros que parecen broma, pero son situaciones que a veces hay que improvisar, me tocó rematar u hacer un gol. Uno de mis objetivos era hacer un gol en Primera, no supe ni cómo celebrar”.

Y ahora cuidado en los tiros libres, ya que el arquero del Santos también los ha practicado.

– El mejor portero mexicano

– El mejor jugador de Santos

– Es licenciado

– Habla inglés

– Es cara facherita

– Sabe cobrar tiros libres

– Más humilde que 'El Bicho'



Las Chivas terminaron con la racha de Puebla

La Franja tenía ocho empates consecutivos en la Liga MX, pero eso quedó en la historia, ya que Chivas ganó un partido que quedó marcado por la lesión de Gustavo Ferrareis. A nueve minutos del final, Alexis Vega marcó el único gol del partido.

El Rebaño suma siete partidos sin derrota y antes del clásico ante América tendrá que jugar contra Tigres.

La goleada a Xolos

La directiva de Xolos de Tijuana ha invertido millones para levantar al equipo de la frontera, pero las cosas no le salen y está al borde de quedarse sin repechaje y liguilla una vez más, luego de la goleada 6-1 de Pachuca en el cierre de la jornada.

