Lo que necesitas saber: México no juega el Mundial Femenil desde 2015, pues quedó fuera en 2019 y 2023

México tiene todo para clasificar al Mundial Femenil 2027. Concacaf ya dio a conocer cómo serán las eliminatorias, y la Selección Mexicana Femenil cuenta con un escenario favorecedor para regresar a la máxima justa por primera vez desde 2015.

Foto: Selección Nacional de México Femenil (Facebook)

El formato de las eliminatorias en Concacaf para el Mundial Femenil 2027

Acá está el comunicado donde Concacaf explica cómo serán las eliminatorias, pero nosotros te explicamos así de volada:

Se jugará una Clasificatoria Concacaf W 2025/26 como fase previa al Campeonato W 2026

Estados Unidos y Canadá clasifican directo al Campeonato W por ser las mejores en el ranking FIFA

La Clasificatoria consiste en 6 grupos con 5 selecciones y la mejor de cada grupo se unirá a Estados Unidos y Canadá

El Campeonato W se juega en noviembre de 2026 con sistema de eliminación directa: Cuartos de final, semifinales y final

Las cuatro selecciones que ganen los cuartos de final clasifican al Mundial Femenil 2027

Las dos finalistas clasifican también al torneo de futbol femenino de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028

Formato de las eliminatorias femeniles de Concacaf

Grupo y rivales de México en las eliminatorias para el Mundial Femenil 2027

Como ves, la Selección Femenil Mexicana debe quedar primera de grupo en la Clasificatoria de Concacaf para tener oportunidad de ir al Mundial Femenil 2027, y la verdad es que lo vemos bastante probable.

México se ubica en el Grupo A junto a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Honestamente no vemos alguna rival que le pueda hacer sombra.

Selección Femenil de México / Foto: MexSport

La Clasificatoria se jugará en las fechas FIFA de noviembre de 2025, así como en marzo y abril de 2026. Serán cuatro partidos para la Selección Femenil, dos de local y dos de visita, pero por ahora está por confirmarse cuándo enfrenta a quién y dónde.

En cuanto a los cuartos de final que darán el boleto al Mundial Femenil 2027, si bien podríamos encontrarnos un rival más complicado, mientras se evite a Estados Unidos y Canadá, México ha mostrado que puede con cualquiera. Para ejemplo la forma en que derrotó a Jamaica en los recientes amistosos.

México busca regresar a un Mundial Femenil

El Mundial Femenil otorga tantos lugares a Concacaf, gracias al aumento a 32 selecciones. Y resulta una gran oportunidad para que la Selección Femenil regrese a un Mundial ganando las eliminatorias, luego de quedar fuera en 2019 y 2023.

Recordemos que en 2031 el Mundial Femenil se jugará en México, y eso le dará el boleto automático a nuestra Selección, así que sería chido verlas clasificando por mérito propio en Brasil 2027.