Lo que necesitas saber: Cada temporada de la Premier League, los últimos tres equipos de la tabla general descienden al Championship.

Mientras el Arsenal pelea por el campeonato de la Premier League, otros lo hacen para evitar el descenso. Cada temporada los últimos tres equipos de la tabla general descienden a la Championship y esta vez los candidatos a perder la categoría son el Nottingham Forest, West Ham, Tottenham, Burnley y los Wolves ya son equipo de segunda división oficialmente.

Captura de pantalla

Así va el descenso en la Premier League

No todo está perdido para el Tottenham. La diferencia de puntos entre el puesto 18 y el 17 es de apenas dos, por lo que aún pueden evitar el descenso. Un triunfo sumado a un tropiezo del West Ham, los sacaría del infierno.

Roberto de Zerbi, su nuevo entrenador, tendrá que hacer todo lo posible para cumplir con su misión y salvar al equipo de descenso.

N° Equipo Puntos 16° Nottingham Forest 36 pts 17° West Ham 33 pts 18° Tottenham 31 pts 19° Burnley 20 pts 20° Wolves 17 pts Descienden los últimos tres lugares de la tabla general, del puesto 18 al 20.

Fotografía @SpursOfficial vía X

Siguientes partidos del Tottenham

Wolves vs Tottenham | J34

Aston Villa vs Tottenham | J35

Tottenham vs Leeds | J36

Chelsea vs Tottenham | J37

Tottenham vs Everton | J38

Siguientes partidos del Burnley

Las cosas para el Burnley son un poco más complicadas. Aunque todavía tienen 15 puntos en juego y, matemáticamente hablando, la oportunidad de salir de la zona del descenso, no solo dependen de ellos mismos, también de que el Tottenham y el resto de los equipos no sumen puntos.

El problema es que el Forest los acaba de golear y en su calendario todavía están Manchester City y Arsenal, que no querrán perder puntos en su pelea por el título de la Premier League.

Burnley vs Manchester City | J34

Leeds vs Burnley | J35

Burnley vs Aston Villa | J36

Arsenal vs Burnley | J37

Burnley vs Wolves | J38

Fotografía @BurnleyOfficial vía X

Wolves desciende oficialmente a segunda división

El caso de los Wolves ya es asunto resuelto: Jugarán la Championship (segunda división) la próxima temporada tras 8 años en la Premier League.

Necesitaban ganar todos su partidos restantes y esperar que ni West Ham ni Tottenham sumaran, lo cual no ocurrió. Lo mejor que les puede pasar es terminar en el puesto 18 de la tabla.

Los Wolves ascendieron a la Premier en 2018 y en sus primeras dos temporadas alcanzaron el séptimo lugar de la tabla, con aquel equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, y donde Raúl Jiménez encontró su mejor versión desde que llegó a Europa.

Foto: @Wolves

Ya veremos cuál de estos equipos puede hacer el milagro y mantenerse en la Premier League, así como qué equipos se unen a los Wolves.