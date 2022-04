Carlos Beltrán reveló cómo se dio el robo de señales de los Astros en 2017: “No lo detuve y nadie más lo hizo”

Los Houston Astros tienen una mancha imborrable en su historia. En 2017 ganaron la Serie Mundial de la MLB, pero después se descubrió que lo hicieron a través de un sistema de video que robaba las señales de sus rivales y llegaron las sanciones. A pesar de que el campeonato no se les retiró, hubo despidos, multas y críticas que se mantienen en la actualidad.

La realidad es que aunque pasan los años y las temporadas, los aficionados al beisbol no perdonan lo sucedido. Por ejemplo, son varias las personas que acuden a los parques con inflables en forma de botes de basura y los lanzan a los jardines cuando sus equipos reciben a los Astros. Los abucheos también son una constante y todo indica que se mantendrán un buen rato.

Uno de los señalados por implementar este sistema fue Carlos Beltrán, exjardinero y bateador designado que incluso colaboró en la investigación de Grandes Ligas. Aun así, su nombre fue el único del roster publicado en las conclusiones de la MLB y también el más afectado. Pero la realidad es que el robo de señales fue un error de principio a fin y él mismo lo acepta.

“Viendo hacia atrás, sí, cruzamos la línea. Hicimos lo que hicimos, pero estuvimos mal. Desearía haber hecho más preguntas sobre lo que estábamos haciendo. Desearía que la organización nos dijera: ‘Oigan, necesitamos parar esto que están haciendo’. Nadie dijo nada. Estábamos ganando, algunos días nos funcionaba ese sistema. Otros no servía mucho, pero teníamos un gran equipo.

“La parte que me molestó sobre eso (el informe) es que me pensé a cooperar con ellos y me dijeron que no irían contra los jugadores. ‘Iremos contra personal de campo, la oficina y la organización’. Pero el hecho de que soy el único pelotero que mencionan en el reporte, ¿entonces qué sucedió? Esa es la parte que no entiendo, ¿por qué todos tienen inmunidad menos Carlos Beltrán?“, explicó el ahora comentarista en entrevista para YES Network.

¿Cómo se creó el sistema de robo de los Astros?

Una de las grandes preguntas que muchos tenemos es el motivo que tuvieron los Houston Astros para robar señales. Más allá de ganar o de llegar más lejos en postemporada, Carlos Beltrán explicó que el objetivo era tener video cerca del dugout como hacen otros equipos (pero legalmente). De ahí en adelante, todo fue seguir porque los peloteros se sentían más ingeniosos que otros colegas.

“Sentíamos que los equipos venían a casa y que tramaban algo. Así que sentimos que teníamos que crear nuestro propio sistema y eso fue lo que pasó. Cada equipo en el beisbol tiene su propia sala de video, la mayoría a un lado del dugout. El nuestro estaba en el clubhouse y pusimos uno junto al dugout. No creímos que cruzáramos una línea, sentíamos que éramos más eficientes y listos que los demás“, agregó Beltrán.

Cuando la MLB presentó las sanciones para los Astros, Carlos Beltrán ya estaba fuera de la organización. Justo había sido presentado como manager de los Mets y no pudo empezar esa etapa. Es por eso que también considera que el robo de señales es una mancha en la historia de Houston.

“Sí la hay. Ustedes saben lo que hicimos, todos tenemos responsabilidad en algún punto y mostramos remordimiento por lo que sucedió“, sentenció el expelotero.