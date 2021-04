¡No los quieren! Fans de los Angels lanzaron botes de basura a los Houston Astros

La nave del olvido no ha partido y está estacionada en Los Ángeles… Aficionados de los Angels consiguieron botes de basura inflables para recibir a los Houston Astros en el Angel Stadium of Anaheim.

El enfrentamiento entre estos equipos es apenas la segunda serie de la temporada, pero tiene tintes del pasado. Los Astros robaron señales durante 2017 y 2018, pero fueron sancionados hasta principios de 2020.

Con estos métodos llenos de trampa, Houston incluso ganó una Serie Mundial. Por ello, miles de fans e incluso varios peloteros siguen enojados y aprovechan las oportunidades que tienen para hacerlo notar.

La casa de los Angels recibió 2 juegos en los últimos días, así que hubo desde carteles hasta los ya famosos botes de basura para recibir a los Houston Astros. Estos eran inflables y cayeron al campo desde uno de los jardines.

Esto no sucedió sólo una vez: un aficionado que se encontraba en el inmueble grabó el lanzamiento de al menos 3 figuras que simulaban los cestos. Al final, la seguridad del lugar tuvo que colocarse entre la gente y el límite de las gradas para evitar que esto volviera a pasar.

