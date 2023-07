Lo que necesitas saber: Carlos Sainz tuvo que abandonar el Gran Premio de Bélgica después de un toque con Oscar Piastri en la arrancada.

Carlos Sainz se quedó bastante molesto después de que un toque con Oscar Piastri lo dejó fuera del Gran Premio de Bélgica, no se anduvo con rodeos y acusó al piloto de McLaren de ser un ‘inexperto’ al intentar adelantarlo en la curva 1 del Circuito de Spa Francorchamps pues ninguno de los dos pudo terminar la carrera.

El movimiento arriesgado de Piastri cortó la buena racha que McLaren había logrado en las últimas semanas y dejó a Ferrari con un solo hombre en la pista, afortunadamente Charles Leclerc sacó la cara por los italianos y se quedó con el tercer lugar.

Carlos Sainz, piloto de Ferrari

“Fue falta de experiencia” dijo Carlos Sainz

El toque entre Piastri y Sainz dejó fuera a ambos pilotos, Oscar abandonó la carrera en las primeras vueltas, mientras que, Carlos estiró su agonía hasta la vuelta 23, sin chance de llegar a puntos y mucho menos al podio, se retiró de la pista de Spa Francorchamps.

“Si quieres mi opinión honesta, creo que Oscar cometió un pequeño error al intentar pasar uno al lado del otro en la curva 1″. Carlos Sainz, piloto de Ferrari

Gran Premio de Bélgica / Fotografía @ScuderiaFerrari

Carlos no se guardo nada y en cuanto terminó la carrera declaró que la falta de experiencia de Piastri le costó su carrera, afirmó que el australiano fue bastante ‘optimista’ al intentar pasar en la curva 1, donde es ‘casi’ imposible hacerlo.

“Ese movimiento nunca ha funcionado realmente y ha generado un pequeño choque cuando miras las carreras pasadas. Así que, no sé si fue un poco por falta de experiencia, un poco optimista, pero nuevamente un incidente de carrera que nos costó una carrera”. Sainz sobre Piastri

Aunque no es mentira, Piastri no tiene la experiencia de Sainz, pues vive su primera temporada en la Fórmula 1, aún así, se ha convertido en el mejor ‘novato’ hasta el momento, Logan Sargeant no ha logrado sobresalir con Williams y Nick De Vries ni siquiera pudo llegar al parón de verano con AlphaTauri.

¿Qué dijo Piastri del incidente con Sainz?

Oscar Piastri justificó su maniobra como un intentó de evitar ser golpeado por Sainz, quien giró como si el McLaren no estuviera ahí, no tenía el espacio suficiente para retroceder y por eso no pudo evitar el contacto con el español.

“Tuve un lanzamiento bastante bueno, me estaba poniendo al lado de Carlos y luego él giró un poco hacia adentro y obviamente tuve que soltar los frenos para no ser golpeado“ Oscar Piastri / Piloto de McLaren

Oscar Piastri / Fotografía @OscarPiastri

De hecho, tras el toque entre ambos, Piastri le dijo a su ingeniero; “No sé lo que estaba haciendo. Yo estaba allí y él simplemente se volvió como si yo no existiera”, los dos pilotos defienden su punto vista y la única verdad es que un accidente los dejó fuera de competencia muy rápido.

Carlos Sainz marcha en el séptimo lugar del Campeonato de Pilotos con 92 puntos, mientras que, Oscar Piastri cierra la mitad de la temporada con 34 unidades en la onceava posición, el ‘novato’ ha brillado en las últimas carreras y parece que McLaren encontró la fórmula para pelear por el podio.

Ambos pilotos se irán de vacaciones de verano con un sabor agridulce, tendrán que recargar energía suficiente para mejorar sus números en las segunda mitad de la temporada.

