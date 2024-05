Lo que necesitas saber: Ollie Bearman quedó en séptimo lugar en Arabia y sumó 6 puntos.

Ollie Bearman regresará a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola. El británico tomará el lugar de Kevin Magnussen en las Prácticas Libres y al parecer es el primer candidato a sustituir a Kevin en caso de que se vaya suspendido una carrera por las penalizaciones que suma.

Ollie es uno de los nuevos talentos que hay en la Fórmula 1. Debutó con Ferrari en el Gran Premio de Arabia con el auto de Carlos Sainz, quien se encontraba recuperándose de una operación en el apéndice. Y en su primera carrera sumó más puntos de los que tienen los dos Alpine juntos.

Ollie Bearman, piloto de la academia de Ferrari / Fotografía @insideFDA

Magnussen no está contento con la llegada de Ollie a Haas

Desde que se confirmó que Nico Hulkenberg correría para Sauber las siguientes dos temporadas, Ollie ha sonado como el principal candidato a tomar su lugar en el 2025, sin embargo, Kevin Magnussen no está muy convencido de tenerlo como compañero para el 2025.

Según él, porque no está dispuesto a cuidar a ‘niños pequeños’; “En realidad, no estoy aquí para cuidar niños pequeños, ¿sabes? Lo hago en casa. Así que con suerte, el chico que tenemos en el coche será competente, profesional y consistente como lo ha sido Nico”.

Aunque también dejó en el aire su futuro “Veremos si estaré en el otro coche”. Su contrato termina al final de la temporada 2024 y para su mala suerte, se dice y se cuenta que el equipo planea reemplazarlo.

Kevin Magnussen, piloto de Haas / Fotografía @KevinMagnussen

Los planes de Haas para el 2025

Haas no tiene la intención de renovar a Kevin Magnussen, a pesar de que el danés ha hecho de todo para ayudar a que el equipo sume puntos, sin importar que reciba penalizaciones al por mayor de parte de la FIA.

De hecho, acumula un total de 10 puntos de penalización en la superliencia, por lo que está a dos de ser suspendido una carrera y más porque todos sus puntos expiran hasta el 2025. Aunque Ollie tomaría su lugar en caso de que eso suceda.

La mayoría se los ha ganado por las maniobras peligrosas que aplica con el resto de la parrilla para defender a Nico Hulkenberg y de esa manera garantizar puntos para el equipo.

Pero eso no ha sido suficiente para asegurar su lugar en el equipo. Haas tiene en la mira no solo a Ollie, también a Guanyu Zhou, otro que termina contrato en el 2024 con Sauber y que seguramente no tiene garantizada su renovación.

Lo que deja fuera de todo plan a Magnussen, que se ha ensuciado las manos y ha hecho el ‘trabajo sucio’ de los estadounidenses para nada. Aunque aún no hay nada confirmado y ya sabemos que en mundo de la F1 todo puede cambiar al último momento.

Por ahora, Ollie estará presente en las Prácticas Libres del Gran Premio de Imola con Haas. Su regresó a la F1 después de aquel debut de ensueño que tuvo con Ferrari.

“Tengo muchas ganas de volver a unirme al equipo y participar en la FP1 en Imola. El equipo está teniendo una buena temporada y espero que, con la experiencia adicional que tengo desde nuestra última vez juntos, pueda ayudar a continuar la forma en la que se encuentran” dijo Ollie.

Pero ¿Les gustaría ver a Ollie en Haas? ¿Kevin debería quedarse en Haas?

