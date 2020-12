¡Una víctima más! El doblete de Carlos Vela frente al América

América no se libró del poder del mexicano Carlos, Vela quien tomó como víctima a su tercer equipo mexicano consecutivo en la Concachampions. El exjugador del Arsenal y de la Real Sociedad se hizo presente en el arco de Guillermo Ochoa, con quien tiene una buena amistad desde hace años.

Vela se ha destacado como jugador del LAFC desde su llegada, luego de terminar contrato con la Real Sociedad de España, donde dejó pincelazos en San Sebastián y esa misma calidad la trasladado a la MLS, que ha protagonizado una interesante rivalidad con los equipos de la Liga MX.

El mexicano marcó su primer gol frente al Ame a los 45 minutos, apenas había arrancado el segundo tiempo y Sebastián Cáceres cometió un error garrafal que le costó el empate. El uruguayo quiso jugar con su compañero, pero no contó con que Vela se anticipó y aprovechó su velocidad.

Goal @LAFC!@11carlosV scores the equalizer in the beginning of the second half! | #SCCL2020 pic.twitter.com/FOni7QQeJl

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 20, 2020