Una vez más Marcus Rashford ha dado muestra de su calidad humana, como hace algunos días. Esta vez el delantero del Manchester United escribió una carta solicitándole al gobierno inglés que no deje de apoyar a los niños y es que con la decisión de hacer algunos recortes, el programa de cupones de comida escolar gratis durante el verano quedaría cancelado, hecho que perjudicaría a un sector muy vulnerable en Inglaterra.

A través de una carta que se ha hecho viral en redes sociales, Marcus Rashford le ha pedido al gobierno ingles no cancelar este programa y seguir apoyando a los niños y es que en su experiencia, recibir un apoyo como este puede ser vital para alcanzar sus sueños cuando uno no tiene nada, por lo que compartió un par de experiencias y solicitó no abandonar a los niños.

“Mi madre trabajaba a tiempo completo, ganando el salario mínimo, para asegurarse de que siempre tuvimos una buena cena en la mesa, pero no fue suficiente. La pobreza alimentaria en Inglaterra es una pandemia que podría abarcar generaciones si no tomamos medidas ya”, comenta Marcus Rashford en su carta.

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

Cabe destacar que hace unos días Marcus Rashford recaudó alrededor de 20 millones de libras para suministrar tres millones de comidas a personas vulnerables mientras trabajaba con la organización benéfica ‘FareShare UK’ durante el confinamiento por el coronavirus, por lo que quiere seguir haciendo esa diferencia y por ello pide al gobierno inglés no cancelar este programa para los niños.

Marcus Rashford explains why he’s written to every MP 👏👏👏 #MUFC pic.twitter.com/k6wUp45peJ — MUFC Scoop (@MUFCScoop) June 15, 2020

“El Gobierno ha adoptado un enfoque de ‘lo que sea necesario’ para la economía; hoy le pido que amplíe ese mismo pensamiento para proteger a todos los niños vulnerables en Inglaterra. Les animo a escuchar sus súplicas y encontrar su humanidad. Por favor, reconsideren su decisión de cancelar el programa de cupones de alimentos durante el período de vacaciones de verano y garantice su extensión”, se lee en la carta de Marcus Rashford.

Finalmente Rashford sabe que las condiciones que hoy en día se viven en Inglaterra no son muy favorecedoras, pues aunado a la pandemia por el coronavirus, la crisis en miles de familias se ha incrementado, por lo que hace un llamado final al gobierno para ‘soportar’ un poco más y no dejar de apoyar a todas las personas.

“Esto es Inglaterra en 2020, y este es un problema que necesita asistencia urgente. Esta es una falla del sistema y sin educación, estamos alentando a que continúe este ciclo de dificultades. Las madres que no pueden cubrir el costo del aumento de las facturas de electricidad y alimentos durante el confinamiento y los padres que están sacrificando sus propias comidas por sus hijos… En 2020, no debería ser el caso de uno u otro”, sentenció Marcus Rashford.