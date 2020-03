Marcus Rashford ha dado cátedra de cómo ayudar en una crisis, pues ayudará a distribuir comida para niños que se verán afectados por el coronavirus.

El goleador del Manchester United se unió a la organización británica FareShare para distribuir comida a los niños que dependen de colegios en el Reino Unido para comer. Por eso, Rashford anunció en sus redes sociales que se unirá a la causa.

Guys, across the UK there are over 32,000 schools. Tomorrow all of these will close. Many of the children attending these schools rely on free meals, so I’ve spent the last few days talking to organisations to understand how this deficit is going to be filled. (1) pic.twitter.com/3Iusr6E9kM

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 19, 2020