¡Cambio en la ofensiva de Cleveland! Case Keenum será el QB titular de los Browns

Este jueves 21 de octubre arranca la semana 7 de la NFL, Browns se enfrenta a Broncos con un cambio significativo en la titularidad de Cleveland. Case Keenum saltará al emparrillado como QB titular debido a la lesión de Baker Mayfield.

Los controles de la ofensiva de los Browns tendrá un cambio después de 51 partidos, casi tres años después un QB será titular que no sea Baker Mayfield. El hombro de Mayfield no estuvo listo para poder arrancar el partido contra los Broncos del jueves por la noche.

Browns no sólo vio la derrota ante los todo poderosos Cardinals este domingo en la semana 6 de la NFL, también perdieron a Baker gracias a una tacleada de JJ Watt. Mayfield no quería perderse el juego ante Broncos, su intención era estar en el emparrillado, pero no pudo cumplir su promesa.

“Case Keenum será nuestro titular mañana por la noche y tenemos plena confianza en él para que nos guíe y haga las cosas necesarias para ponernos en posición de ganar. Baker luchó muy duro para jugar, es un competidor y obviamente quiere estar ahí, pero no pudo hacerlo en una semana corta“, dijo el entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski.

Pero calmados todos los aficionados de los Browns, porque la ausencia de Baker Mayfield puede que no se extienda mucho tiempo. Se espera que el QB seleccionado número en el Draft de 2018 pueda regresar a ser titular en la semana 8 ante Steelers -un duelazo-.

¿Qué puede ofrecer Case Keenum a los Browns?

La carrera de Case Keenum no es la más regular dentro de la NFL, pero los Browns confían en su talento, que sí lo ha mostrado en algunos momentos de su trayectoria. Lleva 10 años en la liga y dos de ellos con Cleveland, así que, vayamos a los números.

Con Cleveland sólo tiene cuatro juegos en sus dos años, Baker Mayfield ha sido acaparador del puesto de QB y Keenum sólo ha lanzado 52 yardas por aire sin ninguna intercepción, peeeeeeeeero sin anotación tampoco. Tranquilos, porque no hay que alarmarse (o no tanto).

Comenzó su carrera con los Texans, estuvo tres años con la franquicia de Houston y después vistió varias camisetas de equipos en la NFL. Anduvo en Rams, Broncos y hasta en Washington, antes de llegar con los Browns en un rol de suplente.

14 mil 420 son las yardas totales que tiene en su carrera como QB, 75 pases de anotación en estos 10 años de carrera y 47 intercepciones. Tiene un récord en la NFL de 27 partidos ganados y 35 perdidos en 62 encuentros como titular. Afortunadamente para los Browns, su rival, los Broncos, tampoco viven su mejor momento y no les queda más que confiar en Case Keenum.