‘London Calling’ para los Jaguars, Steelers gana in extremis y los memes de la semana 6 de la NFL

Las cosas en la NFL están tomando un rumbo totalmente diferente al que se pensaba, pues algunos equipos sorprendieron en esta semana 6, pero sólo fueron algunos porque lo único seguro antes de cada jornada, es que los Cardinals siguen invictos.

Semana tras semanas, los Cardinals siguen demostrando que es un equipo sólido y con la llegada del ala cerrada Zac Ertz a la ofensiva, lucen prácticamente imparables, aunque sufrieron ante unos Browns que lo intentaron todo.

En la misma Conferencia Nacional, un equipo de está acercando peligrosamente a los Cardinals. Los Rams se están convirtiendo en uno de los mejores equipos de toda la NFL, tiene un poderío en ofensiva y una defensa que podría meterle miedo a cualquiera.

Los Chiefs sufrieron ante Washington Football Team, pero salieron victoriosos de la contienda. No están desplegando su mayor talento, pero con lo que tienen y hacen, les alcanza para tener un récord ganador en la Conferencia Americana de la NFL.

Jaguars y la primera victoria

Trevor Lawrence por fin tiene algo que celebrar en la NFL, desafortunadamente para él, la primera victoria de su carrera no fue en los Estados Unidos. Londres tendría una sorpresa para el QB novato y sería en forma de triunfo.

Matthew Wright fue el héroe del partido, pues no sólo colaboró con tres goles de campo, sino uno de ellos fue el que le dio la primera victoria a los Jaguars en esta temporada de NFL. Fue en los últimos segundos del partido, que un gol de campo sirvió para quitar el cero en el récord de Jacksonville.

Matthew Wright kicks the game-winning field goal! Jaguars win! pic.twitter.com/Ns6OXhLv2b — Justin (@hobokenjustin) October 17, 2021

Ravens se despacha a uno de los mejores equipos de la NFL

Chargers era uno de esos equipos a los que era difícil enfrentar en la NFL, pues Justin Herbert había demostrado temperamento para comandar a un equipo ganador y así lo estaban haciendo hasta la semana 5.

Pero no contaban con la astucia (no del Chapulín Colorado) de Lamar Jackson y su ofensiva de locura. Los Ravens no dejaron hacer nada a los Chargers, literal nada, pues sólo pudieron hacer un pase de anotación, mientras que Baltimore anotó 34 puntos.

TOUCHDOWN @devontafreeman! EACH RAVENS RB HAS FOUND THE END ZONE! Tune in on CBS. pic.twitter.com/chNj7Wq0nR — Baltimore Ravens (@Ravens) October 17, 2021

Bengals da un golpe de autoridad en la NFL

Baltimore no es el único equipo de la división norte de la Conferencia Americana que está desplegando el mejor de su talento, pues los Bengals andan intratables. Se aprovecharon de unos Lions, que tampoco es una hazaña porque son los únicos que no han ganado, pero los aplastaron.

Joe Mixon se ha convertido en el hombre clave de la ofensiva de los Bengals, además de que Joe Burrow está tomando el rol de QB candidato a ser uno de los mejores de la temporada y si a todo eso le sumamos que el novato Jamar Chase que está demostrando que el equipo no se equivocó al seleccionarlo en el Draft.

TJ Watt es el héroe Steeler

Los Seahawks y Steelers nos dieron uno de los partidos más emocionantes de la temporada en la NFL. Sin Russell Wilson, los Steelers parecía que tenían el camino fácil para una victoria, pero fue todo lo contrario.

Geno Smith tomó el control de los Seahawks, pero desafortunadamente para él, TJ Watt es mucha pieza y no pudo quitárselo de encima en todo el partido. A pesar de eso, Seattle logró llevar el partido a tiempo extra y fue en una jugada en la que Watt logra quitarle el ovoide y dejar en inmejorable posición al pateador Boswell para el gol de campo y triunfo.

Por jugadas cómo está TJ Watt es hoy el defensivo mejor pagado de la #NFL

pic.twitter.com/gcDpuOEZX0 — Enrique Garay (@quiquegaray) October 18, 2021

Todos los resultados de la semana 6 de la NFL

Eagles 22-28 Buccaneers

Jaguars 23-20 Dolphins

Ravens 34-6 Chargers

Panthers 28-34 Vikings (en tiempo extra)

Bears 14-24 Packers

Lions 11-34 Bengals

Colts 31-3 Texans

Giants 11-38 Rams

Washington 13-31 Chiefs

Browns 14-37 Cardinals

Broncos 24-34 Raiders

Patriots 29-35 Cowboys (en tiempo extra)

Steelers 23-20 Seahawks (en tiempo extra)