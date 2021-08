¡Chale! Medios alteran el medallero para posicionar a Estados Unidos en el primer lugar de Tokio 2020

Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado varias declaraciones deportivas de todo tipo, pero una de las más importantes es que el medallero no lo dominan los Estados Unidos, realmente China está a la cabeza esta justa olímpica y la cantidad de medallas de oro, lo expresa.

Para todos los aficionados del deporte -y los que no lo son tanto- el medallero es claro, el acomodo de los países (de mayor a menor) es basado en las medallas de oro que se consiguen en los Juegos Olímpicos y esto no es un tema nuevo.

No importa si un país tiene 40 medallas en total, entre preseas de oro, plata y bronce, peeeeero tiene sólo 2 doradas y otro solo tiene 3 ganados, pero las 3 son de oro, así que estará por encima del que tiene 40 medallas. Porque los oros son los que cuentan en las posiciones del medallero.

Sabiendo esto, el medallero de Tokio 2020 tiene un líder claro y se trata de China que al momento tiene 32 medallas de oro, aunque 70 en total y Estados Unidos (aquí les dejamos un resumen de una de las medallas que ganó) está un escalón abajo con 25 medallas doradas, aunque tiene 9 medallas más en total.

Así que para todo el mundo -o eso pensábamos- era más que claro que China está a la cabeza del medallero por 7 preseas doradas y que Estados Unidos es claramente el segundo lugar, aunque peligra su puesto porque el anfitrión viene empujando fuerte.

Barcelona 1992 fue la última vez en que Estados Unidos no dominó un medallero olímpico, sin contar cuando fueron locales en Atlanta 1996 y que China lo fue en Beijing 2008. El equipo unificado, que en realidad son los ex URSS, fueron los que encabezaron el medallero.

Estados Unidos es una de las naciones más poderosas deportivamente hablando, así que su objetivo cada vez que hay unos Juegos Olímpicos buscan estar en lo más alto en el medallero y por primera vez en Tokio, no están en ese lugar -todo el mundo entero lo sabe, menos ellos al parecer-.

Periódicos como el New York Times y el Washington Post tomaron la decisión de cambiar un poco -un poco es un decir- el orden de criterio para poner al primer lugar del medallero. Prefirieron contar la cantidad de medallas ganadas en lugar de las doradas para ser primer lugar.

Digo, se vale todo para tener un mejor lugar en el podio, peeeeeeeeeero llegar a esos extremos es un poco excesivo y todo para que Estados Unidos esté en la cima de la montaña, aunque todos sabemos que no es así.

It’s morning in Tokyo for Day 12 of the Olympic Games. Here’s where the #Tokyo2020 total medal count stands now.

Follow our live coverage: https://t.co/GLLpCE09Uj pic.twitter.com/nHw0Go5KDK

— The New York Times (@nytimes) August 3, 2021