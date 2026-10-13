Lo que necesitas saber: Michel Olise recibió su primera tarjeta roja en el partido entre el Bayern Múnich vs Viking.

¡La Chaaaaaampions! La jornada 2 de la Champions League nos dejó de todo: goleadas, expulsiones y hasta un sentido homenaje.

Las goleadas: El Barcelona le pasó por encima al Galatasaray 4-1, mientras que el Arsenal derrotó 3-0 al Lille.

Los expulsados: Leny Yoro, del Manchester United, se fue expulsado por una dura entrada contra Jonathan David, del Atlético de Madrid. Mientras que Michael Olise recibió su primera tarjeta roja por lanzar el balón contra la cara de un jugador del Viking.

El homenaje: El Atlético de Madrid le dedicó 1 minuto de silencio a la madre de Koke y de Borja Resurrección, quien falleció durante la mañana del martes 13 de octubre.

Fotografía @ChampionsLeague vía X

Resultados jornada 2 | Champions League

Lens 0-2 Sporting Lisboa

Sabah Futbol Klubu 2-0 Slavia Praga

Galatasaray 1-4 Barcelona

RB Leipzing 1-0 PSV

Arsenal 3-0 Lille

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Villareal 3-1 Napoli

Viking 3-3 Bayern Múnich

Inter de Milán 3-4 Club Brujas

Fotografía @FCBarcelona vía X

Partidos Champions League | 14 de octubre

LASK vs Liverpool

Feyenoord vs Como

Shakhtar vs AEK Athenas

Real Betis vs Porto

Roma vs Real Madrid

Slovan Bratislava vs Stuttgart

Aston Villa vs Fenerbahçe

Manchester City vs PSG

Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund

Fotografía @FCPorto vía X

Homenaje a la madre de Koke y victoria del Atlético

El Atlético de Madrid y el Manchester United guardaron un minuto de silencio en memoria de Ana Merodio Borja, madre de Koke, capitán del conjunto ‘Colchonero’ y de Borja Resurrección, segundo entrenador del equipo sub-19, quien falleció el martes 13 de octubre.

El Manchester United también le envió sus condolencias al jugador español y al resto de su familia.

Aunque Koke no estuvo presente en el partido, sus compañeros se encargaron de demostrarle su solidaridad y dedicarle un par de goles que, de paso, le dieron la victoria al Atlético 2-0 sobre el Manchester United, que terminó el partido con un hombre menos.

Goleada del Barcelona al Galatasaray

El Barcelona aplastó 4-1 al Galatasaray. El equipo turco abrió el marcador al minuto 28, pero poco le duró esa ventaja; poco antes del medio tiempo, João Cancelo empató el juego 1-1.

Y para el segundo tiempo, Hansi Flick soltó todo su arsenal y en cuestión de minutos, ya tenían la victoria en la bolsa. Al minuto 50′, Fermín López marcó el 1-2 y apenas 3 minutos después Anthony Gordon clavó el 1-3. La cereza del pastel la puso Karim Adeyemi al 65′.

Lamine Yamal no metió goles, pero se lució con un par de asistencias. Miren nada más esa jugada ¡Una chulada!

Viking le arranca un empate al Bayern Múnich

El Viking Stavanger FK dio la sorpresa del día al rescatar el empate 3-3 ante el Bayern Múnich. Los vikingos arrancaron el partido con el pie derecho y se fueron al descanso con la ventaja de 2-0 en el marcador.

Antes de que pudieran celebrar su victoria, apareció Harry Kane para empatar el partido y borrarles la sonrisa que habían conseguido los primeros 45 minutos. ¿Peor aún? Al minuto 71′, Luis Díaz marcó el 2-3; justo cuando parecía que se llevarían los 3 puntos, Herman Haugen apareció, empató el marcador 3-3 y rescató el partido.